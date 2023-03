Una participante de Los 8 escalones rompió en llanto y Pampita debió intervenir

Una participante se quebro y tuvo que intervenir Pampita

Los 8 escalones de los 2 millones se convirtió en uno de los programas de entretenimiento más populares del prime time de El Trece. En cada emisión pasan todo tipo de situaciones, como cuando una joven se emocionó mientras estaba participando en el ciclo conducido por Guido Kaczka.

“Delfina, ¿te pasó algo?”, le preguntó el conductor cuando estaba por arrancar el juego y vio que la participante tenía lágrimas en sus ojos. La joven le respondió: “No, me pongo nerviosa”. El presentador televisivo intentó ayudarla: “Ah, son los nervios, ¿pero de algo que se pueda hacer, de acá?”. La joven le contestó: “No, está bien”.

Guido siguió preocupado porque la concursante seguía muy emocionada. “No entiendo Delfina, ¿en serio no pasó nada puntual?”, volvió a insistir el conductor. “No, nunca estuve en televisión, así que es como mucho”, explicó.

Pampita Ardohain se conmovió con el llanto de la joven y decidió intervenir cuando el conductor anunció que Delfina era la única que no podía alcanzar el escalón número ocho. “¿Le puedo ir a dar un abrazo?”, le consultó la jurado al conductor. Rápidamente, la modelo contuvo a la joven con un fuerte abrazo y le dijo unas palabras para tranquilizarla. Una actitud que conmovió a todos los presentes.

Por otra parte, el programa fue noticia por un episodio que tuvo como protagonista a Nicole Neumann. Todo comenzó cuando la mujer del automovilista José Manuel Urcera practicó una postura de yoga y, luego, dio las opciones para el crucial interrogante. “La próxima pregunta va a ser de yoga y viene con postura, así que me voy parando”, avisó la mamá de Indiana, Allegra y Sienna Cubero y sorprendió a los finalistas, pero también al conductor y al resto de los presentes en el estudio.

Y a continuación, pidió la colaboración de algún hombre presente para poder concretar la posición y darle una pista algo más concreta a los contendientes. “Les voy a representar una postura y ustedes después me tienen que decir cómo se llama. Necesito un hombre valiente que me ayude a reincorporar y va a tener que acompañarme. ¿Quién se anima?”, invitó Neumann. Pero claro, el pedido desconcertó a todos y nadie agarró la posta, provocando una risa nerviosa en la jurado.

Hasta que Guillermo Poggi, quien también se desempeña como jurado, accedió a posar junto a Nicole. Lookeado de traje, algo habitual en sus apariciones televisivas, el periodista de deportes le siguió la propuesta a la modelo. “No es tan complicada”, insistió la hermana de Geraldine Neumann. “¿Seguro?”, dudó él. “Hay que ser flexible, pero no es tan complicada”, respondió ella y lo convenció. Ambos fueron hasta el centro del set y se pusieron de cuclillas para practicarla. Así, ambos se mantuvieron en el piso dando una serie de movimientos y tocándose mutuamente los músculos, como para graficar cómo es exactamente esta postura, muy característica de la práctica del yoga.

Una vez que practicaron la postura en frente de los participantes, volvieron a sus lugares. “Pensé que me iba a costar más con la pollerita”, dijo Nicole entre risas e inmediatamente recibió la respuesta de su colega en el jurado. “A mí también, pensé que me iba a costar más”, confesó el periodista. Pero el ida y vuelta entre ellos siguió y Neumann le preguntó: “¿Te incomodé?”. “No, no... ¡Por favor!”, dijo él y se ganó un elogio de parte de ella: “Muy bien la flexibilidad, eh, a los hombres les cuesta eso de las cuclillas”. “Igual, el yoga es así: cada uno va hasta donde le va dando el cuerpo y de a poquito se va consiguiendo más”, cerró la jurado.

