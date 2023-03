La sorprendente reacción de la China Suárez cuando le preguntaron por Wanda Nara

Desde que estalló el wanda gate, hace ya un año y medio, la vida de la China Suárez cambió por completo. Involucrada en ese momento con Mauro Icardi, recibió toda la furia de Wanda Nara cuando se enteró que su por entonces esposo había tenido un affaire con ella.

Con el correr del tiempo, la actriz conoció a su actual pareja, el músico Rusherking y, aunque los pronósticos no auguraban un romance formal entre ellos, la relación se estableció y hoy por hoy disfrutan de su amor y de los proyectos en común. Hace pocos días, lanzaron juntos un nuevo tema: Hipnotizados, en el que la China participó con mucho gusto junto a su novio y hasta hicieron un videoclip.

En la noche del miércoles, Eugenia concedió una entrevista a Fer Dente, para su programa que comenzó esta semana, Noche al dente, el ciclo que sale por América. Desde allí, la actriz y cantante se animó a hablar de todos los temas, incluso de cuestiones más picantes.

“Se dicen muchas cosas de vos y a la vez sos muy misteriosa. Si le tuvieras que decir a alguien que no te conoce quién sos, ¿qué le dirías?, le preguntó el conductor. La cantante respondió entre risas: “Le diría que no me googlee”.

Y más adelante, agregó: “Con 31 años todavía me sigo sorprendiendo, disfruto mucho de la maternidad, me defino más con mi rol con mis hijos, me encanta criaarlos y hacer actividades con ellos”.

En cuanto a tener más hijos, aclaró que siente que ahora no es el momento. “Es algo que me gusta mucho pero estoy muy contenta disfrutando de mi carrera, empecé a hacer música, siento que ahora no tengo esa energía”.

Después, en un juego del programa en el que el invitado tiene que seleccionar varias canciones que representen algo en su vida, ella eligió Perfecta, de su novio Rusherking y Dread Mar-I. Enseguida se puso a contar cómo fue que conoció al músico, del que afirmó estar “completamente enamorada”.

“Hace menos de un año que estamos juntos, pero fue muy intenso, tuvimos una conexión muy inexplicable, que ni yo me la puedo explicar. Nos conocimos en la Bresh, yo no lo conocía personalmente, me gustó su actitud, tenía una capucha verde, como misterioso, no era el alma de la fiesta y me pareció súper lindo. Fue muy lento todo, muy distinto a lo que yo venía haciendo en mi vida, como esas relaciones antiguas, todo muy despacito”, reveló.

Luego agregó: “Si bien yo no soy tradicional, me acuerdo que la primera vez que dormí con él no me había pasado nunca, soy medio fóbica no me gusta dormir enroscada, pero me pasó que me abrazó y yo por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’.”, confesó. “Yo no quería saber nada con enamorarme, nada de nada. Y él tampoco, me decía que ya se había curado de su relación anterior pero no nos quedó otra opción. No nos íbamos a hacer los boludos”, recordó sobre los primeros momentos juntos.

Ya más distendida, cuando terminó el programa, la China salió del canal y se dirigió hasta el auto que la transportaría hacia su casa. Rodeada de fanáticos que la esperaban a la salida, también la interceptó un cronista de Socios del Espectáculo (El Trece) y fue quien, después de algunas cuestiones de rigor, le preguntó directamente por Wanda Nara. Primero sin nombrarla, le pidió a la ex Casi Ángeles que no se fuera corriendo. Ella, intuitiva, le dijo que no pregunte cosas que pueden hacer sentir mal al otro.

“Terminemos bien, ¿para qué vas a hacer la pregunta que yo sé que no querés hacer?”, le pidió, pero el periodista insistió: “¡Después me dicen por qué no le preguntas a la China por Wanda!”, a lo que ella respondió seria: “Sabés qué pasa, yo no le falto el respeto a la gente y no hago sentir mal al otro, no la cagués”.

En ese momento, el aluvión de gente la empezó a aplaudir y ella partió rápidamente para su casa.

