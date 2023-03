Rusherking habló del auto que le regaló a la China Suárez y del posible casamiento

Rusherking habló del auto que le regaló a la China Suárez y del supuesto casamiento

El debut de la octava temporada de La Peña de Morfi tuvo un comienzo a pura emoción por la pantalla de Telefe. A poco más de un año de la muerte de su creador, Gerardo Rozín, el ciclo que comandan Jey Mammon y Jesica Cirio comenzó con su habitual mix con entrevistas, recetas, humor y todo lo que caracteriza al programa que se volvió un clásico de los mediodías de domingo.

Entre las visitas se destacó la presencia de Rusherking, uno de los artistas más destacados de su generación. El santiagueño conversó sobre su nuevo material y la presentación en el Movistar Arena. Y también se refirió a su romance con Eugenia La China Suárez, que empezó hace casi un año y que contra todos los pronósticos se lo ve cada vez más afianzado.

Durante el reportaje, Thomas Nicolás Tobar, tal el nombre del artista, dio detalles de dos situaciones que se hicieron virales los últimos días respecto a su vínculo con la cantante. Primero, habló del auto descapotable con el que la sorprendió en su cumpleaños, ante la sorpresa de los conductores. Mientras a pantalla partida mostraban manejando el New Beetle, Jesica destacó el “re lindo gesto” que había tenido con su novia.

El auto que le regaló Rusher a la China (Instagram)

“Se lo regalé porque era el primer cumpleaños de ella que pasábamos juntos y lo vi como un acto de amor”, sintetizó, y contó algunos pormenores del obsequio. “Ella me mostro hace mucho tiempo que el auto le gustaba. Y no es como dice mucha gente que me lo pidió. Me lo sugirió, me dijo ‘me encanta este auto y me lo quiero comprar yo’”, agregó.

“Dije: ‘La tengo que romper en el primer cumpleaños’. Y se lo regalé. Investigué, lo compramos, lo plotée de verde y le puse un moño”, siguió con naturalidad, ante la sorpresa de los conductores. Contó que buscó en Internet cómo conseguir un lazo gigante y con su manager, Silvia, ultimaron los detalles para sorprender a su novia. “El momento debe haber sido hermoso”, intuyó Jey, imaginando los preparativos en la vía pública, tratando de envolver semejante vehículo.

A continuación, Jesica pasó a la otra gran novedad de la semana que fue lo que en un momento se creyó como casamiento secreto y terminó siendo parte del nuevo videoclip del artista, que contó con sus amigos y su hipotética suegra. “Si yo me caso a los primeros que invito es a ustedes”, dijo Rusherking a modo de cumplido. Y consultado sobre si soñaba con casarse con la China, fue algo elusivo. “Me gustaría en algún momento casarme”. “Con ella”, interpretó Mammón. “Obvio, sí”, respondió Rusher.

Las fotos del falso casamiento de Rusher y la China (Instagram)

El conductor aprovechó para ir más allá y consultarlo sobre si le gustaría tener “Rushercitos”. “Ya empezás con esa boludez”, reaccionó el músico, dando a entender que todavía era demasiado pronto para agrandar la familia.

La China y el musico hicieron pública su relación once meses atrás, luego de pasar varias semanas envueltos en rumores de romance. Ahora, y aunque muchos abran cuestionamientos respecto de la posible duración del noviazgo, lo cierto es que la pareja se muestra cada día más enamorada, con mensajes de amor en redes sociales tanto de él como de ella.

La pareja no solo se afirmó en el tiempo, sino que también se extiende a sus respectivas familias. Y así se puede ver a diario al trapero compartiendo momentos con los hijos de ella -Rufina de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de su vínculo con Benjamín Vicuña-, mientras que la actriz visitó a la familia de su novio en Santiago del Estero.

