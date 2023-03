La China Suárez habló sobre la primera vez que durmió con Rusherking: “No quería que me soltara nunca más”

La China Suárez contó cómo fue la primera vez que durmió con Rusherking: "No quería que me soltara nunca más" (Video: Noche al dente, América)

El lunes pasado debutó Noche al dente, conducido por Fernando Dente. El programa que va todos los días por la pantalla de América, tuvo como invitada en la noche del miércoles a la China Suárez. Con una falda larga de gasa transparente y un blazer negro con botones dorados, se presentó la actriz y cantante mientras desfilaba junto al conductor. “Nosotros tenemos mucha energía joven”, le dijo Dente.

Con un ritmo rápido y muy dinámico, el conductor presentó Hipnotizados, el nuevo tema de Eugenia junto a su novio Rusherking. “No sabés lo que me emociono cuando escucho a alguien por la calle escuchar un tema donde estoy yo”, confesó la China.

Acto seguido, se pararon los dos en el escenario y se pusieron a cantar la canción a dúo. Después, ella describió cómo fue el video clip que hicieron junto al músico. “Le pedimos a Alejandro Fantino que viniera a participar del video y cuando llegó se encontró con la noticia que tenía que casarnos. La canción la grabamos hace un poquito más de una semana. Tomy me invitó a participar, nos juntamos en el estudio y empezamos a probar varios temas. Finalmente, nos decidimos por esta canción re pegadiza en versión cumbia, aunque le tocamos un poquito la letra”, contó.

“Ya has escuchado lo que comentan de vos”, le dijo picante el conductor, a lo que la China respondió, tajante: “Soy una persona honesta, más allá de que en la vida pasen cosas, me considero una persona honesta”.

Después, relató cómo fue el momento en el que su hija mayor, Rufina, participó del videoclip. “Le pedí autorización a Nico (Cabré) que estaba en México. Entonces él le preguntó a Rufi si quería formar parte y como ella estaba encantada, enseguida dijo que sí”.

El conductor volvió sobre el análisis de su personalidad. “Se dicen muchas cosas de vos y a la vez sos muy misteriosa. Si le tuvieras que decir a alguien que no te conoce quién sos, ¿qué le dirías?, preguntó. La cantante respondió entre risas: “Le diría que no me googlee”.

En este momento de su vida, la China comentó que se siente muy feliz y muy tranquila. “Con 31 años todavía me sigo sorprendiendo, disfruto mucho de la maternidad, me defino más con mi rol con mis hijos, me encanta criaarlos y hacer actividades con ellos”, destacó.

En cuanto a tener más hijos, aclaró que siente que ahora no es el momento. “Es algo que me gusta mucho pero estoy muy contenta disfrutando de mi carrera, empecé a hacer música, siento que ahora no tengo esa energía”.

Más adelante, el ciclo de Dente invita al participante a seleccionar varios temas que representen su vida. Así, la China escogió La cerrillana, de Los chalchaleros, porque es una canción que le hace acordar a su papá, que era muy fanático de ellos. También, eligió Perfecta, de su novio Rusherking y Dread Mar-I. Enseguida se puso a contar cómo fue que conoció al músico, del que afirma estar “completamente enamorada”.

“Hace menos de un año que estamos juntos, pero fue muy intenso, tuvimos una conexión muy inexplicable, que ni yo me la puedo explicar. Nos conocimos en la Bresh, yo no lo conocía personalmente, me gustó su actitud, tenía una capucha verde, como misterioso, no era el alma de la fiesta y me pareció súper lindo. Fue muy lento todo, muy distinto a lo que yo venía haciendo en mi vida, como esas relaciones antiguas, todo muy despacito”, reveló.

Y luego agregó: “Si bien yo no soy tradicional, me acuerdo que la primera vez que dormí con él no me había pasado nunca, soy medio fóbica no me gusta dormir enroscada, pero me pasó que me abrazó y yo por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’.”, confesó. “Yo no quería saber nada con enamorarme, nada de nada. Y él tampoco, me decía que ya se había curado de su relación anterior pero no nos quedó otra opción. No nos íbamos a hacer los boludos”, recordó sobre los primeros momentos juntos.

