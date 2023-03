La palabra de Santiago del Moro por la detención de Marcelo Corazza: “No tengo una mirada piadosa” (Video: "Gran Hermano", Telefe)

Santiago del Moro se tomó los primeros minutos de la gala de Gran Hermano para referirse a la situación de Marcelo Corazza, quien fue detenido el lunes por la mañana en el marco de una investigación sobre corrupción de menores. Hasta entonces, el exganador de la primera edición del reality se desempeñaba como productor del actual del ciclo de Telefe. Por caso, más temprano, el canal había emitido un comunicado oficial en el que se aseguraba “colaborará con la Justicia” en tanto sea requerido y que Corazza había sido “suspendido preventivamente tal como la ley lo regula” hasta que se clarifique la situación. “Esperamos y abogamos por el rápido esclarecimiento de los hechos”, concluye el texto que leyó Agustina Casanova en Telefe Noticias.

“Hoy me toca salir a hablar de… bueno, el canal ha emitido un comunicado con respecto a un trabajador que está hace más 20 años, que es el señor Marcelo Corazza”, comenzó Santiago del Moro y consideró: “La acusación que se le hace es espantosa. A mí personalmente, como persona, como ser humano y como papá, es un lugar al que me cuesta mucho llegar y siempre lo que pido es justicia absoluta. Y en caso de ser culpable, el peor de los castigos. No tengo ningún tipo de mirada piadosa con respecto a este delito”.

Por su parte, aclaró que “si obviamente una personas es acusada, tiene todo el derecho a defenderse”. “Tengo las mismas dudas que ustedes, las mismas preguntas que ustedes”, le dijo a los televidentes y agregó que no conoce a Corazza “más allá de algún cruce acá”, en referencia al estudio desde el que sale al aire Gran Hermano. “Le estuve preguntando recién a los compañeros del canal. Ellos están en shock también, imagínense tantos años trabajando acá...”.

En tanto, detalló que el productor “eventualmente está trabajando en este programa, como ha trabajado en un montón de programas del canal” y repitió que todos los empleados de la emisora están “en shock”. “Con más incertidumbres, o con las mismas incertidumbres que seguramente tenés vos del otro lado”, volvió a referirse al televidente.

Marcelo Corazza, primer ganador de Gran Hermano y productor de Telefe

“No quería salir y leer ese comunicado tan frío -continuó-. Obviamente que la empresa lo tiene que hacer, imagínense que tenemos las mismas dudas que ustedes y tenemos que esperar a que él pueda declarar en el día de mañana (por hoy). No tenemos más que decir. No es una persona que yo conozca mucho”, ratificó.

El conductor, además, aprovechó la oportunidad para aclarar que Marcelo Corazza no era el hombre a quien los jugadores de la edición de este reality llamaban Gran Primo sino que su función era la de ubicar en la tribuna a todos aquellos que querían ver el programa en vivo, así como también era quien recibía a los participantes cuando abandonaban la casa y se dirigían hacia el estudio de Telefe, en donde los esperaban el conductor y sus respectivas familias. “Gran Primo es otro productor que habla con los chicos con una voz distorsionada”, sostuvo Del Moro, quien dijo hablar en representación de sus compañeros: “Solo pedimos justicia”.

“Con los chicos, no. Ni ayer, ni hoy ni nunca. Es un tema que me toca mucho. No por cuestiones personales directas sino porque me ocupa”, concluyó Santiago del Moro y dio comienzo a una gala de Gran Hermano en la que reingresaron los exparticipantes Tomás Holder, Martina Stewart Usher y Mora Jabornisky a acompañar a Julieta Poggio, Nacho Castañares y a Marcos Ginocchio en la última semana de la edición que llega a su fin el próximo lunes 27 de marzo.

