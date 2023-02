Wanda Nara se prepara para conducir Masterchef: qué plato preparó para sus hijos en Milán

Wanda Nara será la nueva conductora de Masterchef

“Se enteraron antes que yo”. Con una mezcla de sorpresa y admiración, Wanda Nara terminó con los rumores y confirmó hace unos días que será la conductora de la nueva edición de Masterchef. Lo hizo al aire de Telefe Noticias, en diálogo con Josefina la China Ansa, y manifestando su alegría por este nuevo desafío, en el que se la verá como nunca antes en la televisión argentina.

La mediática estará acompañada por un prestigioso jurado, compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, el habitual del reality desde su regreso a la pantalla de Telefe durante la segunda mitad de 2020. La diferencia es que en esta nueva edición, se presentarán cocineros completamente desconocidos, para diferenciarse del formato con celebrities que ya tuvo 3 emisiones en nuestro país que consagraron a Claudia Villafañe, Gastón Dalmau y Mica Viciconte, y una revancha qeu vio ganadora a Sofía Pachano.

Sin fecha de aire estipulada, el programa ya abrió la convocatoria a aquellos aspirantes a chefs. Deben ser mayores de 18 años y no contar con experiencia en una cocina profesional. Por esto, se entiende que los participantes no tengan o haya tenido como principal fuente de ingresos la prestación de servicios culinarios, ya sea en forma personal o asociado a terceros. Además, contempla no haberse recibido educación de grado en el área de Gastronomía. Y deben acompañar el formulario con un video de hasta tres minutos donde muestren sus dotes en la cocina.

En este panorama, recién llegada a su casa de campo de Milán proveniente de Estambul, Wanda ya empezó a cranear sus publicaciones en modo Masterchef. En medio de postales del interior de la inmensa propiedad, la flamante conductora mostró las hornallas en las que elaboraba un estofado para la típica pasta dominguera. “Masterchef”, escribió al pie, en un claro guiño a su próximo trabajo

Wanda Nara cocinó en Milán

La siguiente historia correspondió al emplatado, y allí se vieron unos tallarines con abundante queso rallado y bañados en la salsa en cuestión. Esta vez la mención fue “Viva Italia”, en alusión a uno de los platos típicos de su gastronomía.

Vale recordar que Wanda había coqueteado con participar la segunda temporada del reality dedicado a celebrities, que salió al aire a finales de 2021. Allí, había trascendido que ella había pedido un curso de cocina previo a cargo de un profesional gastronómico exitoso y también establecer horarios y límites en las jornadas de grabación, algo imposible para este tipo de formato.

Wanda aceptó la propuesta en un momento de cambios en su vida personal. Con su divorcio de Mauro Icardi en stand by, la empresaria pasó casi todo enero en Buenos Aires, mientras el delantero prestaba servicios en el Galatasaray de Turquía. Hacia allá partió la ahora morocha a comienzos de febrero, con la compañía de las hijas del matrimonio, Francesca e Isabella y Benedicto y Constantino, de su relación con Maxi López. En Buenos Aires quedó el mayor, Valentino, que está dando sus primeros pasos como futbolista en las inferiores de River.

El plato de Wanda Nara

Además de la sonada infidelidad con Eugenia la China Suárez, uno de los aspectos que horadó el matrimonio entre Nara e Icardi fue que el futbolista no vería con buenos ojos que la empresaria trabaje. Menos en el mundo del espectáculo y mucho menos en Argentina. La pareja vivió en Milan, París y ahora Estanbul -donde residen en el mismo edificio pero en departamentos diferentes-, y es toda una rareza que Wanda pase tanto tiempo en nuestro país.

Vale recordar que además de su rol clave en la firma de contratos profesionales de su todavía marido, Wanda lleva adelante una línea de cosméticos con su nombre, además de sus publicaciones como modelo e influencer y ocasionales apariciones televisivas. Después de un tiempo alejada del juego mediático, a finales del año pasado calentó motores como una de las investigadoras de ¿Quién es la máscara? y ahora se pondrá al frente de una de las grandes apuestas de Telefe para esta temporada. Con su matrimonio en crisis permanente y su hijo mayor en las inferiores de River, persiguiendo el sueño de su padre... ¿será la hora de que Wande se radique definitivamente en Argentina?

