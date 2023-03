Se casan María Eugenia Vidal y Enrique “Quique” Sacco

Enrique "Quique" Sacco y María Eugenia Vidal

La diputada María Eugenia Vidal se casará con el periodista Enrique “Quique” Sacco, luego de más de cuatro años de relación. Aunque en un principio manejaron el mes de marzo como posible fecha para la celebración, hasta el momento no terminaron de definirlo. La pareja se conoció en 2019 cuando fueron invitados al programa de Mirtha Legrand, en medio de la campaña de la entonces gobernadora bonaerense por la reelección.

Según pudo saber Infobae, se casarán en la estancia El Rosario, en San Antonio de Areco. Será un festejo familiar, íntimo pero seguramente asistirán figuras del PRO. La pareja mantuvo el hermetismo sobre la noticia al punto que los colaboradores del equipo de la ex gobernadora se enteraron una vez que la noticia trascendió por los medios.

La historia de amor entre Vidal y Sacco se inició luego de haberse conocido en el programa de La noche de Mirtha Legrand a mediados del 2019. Luego de aquella primera cena televisada, ambos continuaron el contacto a través de mensajes. Pero la cita debió esperar: por entonces ella estaba en campaña, buscando un nuevo mandato. “Después de las elecciones volvimos a contactarnos”, explicó la dirigente. Y allí se produjo la segunda cena entre ellos, esta vez, sin testigos, “en un restaurante público ubicado en el centro de la Ciudad”. “(La pasamos) muy bien, y ahí nos empezamos a conocer...”, continuó Vidal sobre aquel encuentro.

“Nunca me fijé si era la gobernadora. Esa noche (por el programa de Mirtha) me di cuenta que detrás de la gobernadora, de la figura pública, había una mujer que me interesaba y que quería conocer: Y fue eso. Nunca pensé en su cargo, en su posición ante la sociedad. Lo más importante para mí es esto”, suele relatar Sacco.

En aquella oportunidad, el periodista estuvo en el programa para compartir novedades porque el día anterior se había resuelto el juicio por la muerte de quien había sido su pareja, Débora Pérez Volpin. “Estaba a punto de no venir. Habían sido días extenuantes. Estábamos de nueve de mañana a nueve de la noche”, contó Sacco en relación al proceso judicial. “Yo venía de una pérdida. Habían pasado más de 18 meses. Pero conocer el fallo hizo que se generara un alivio. Te vas sacando un peso de encima”, agregó el periodista deportivo sobre cómo llegó a ese primer encuentro casual con Vidal. “La vida me dio una nueva oportunidad con María Eugenia”, apuntó.

Vidal se separó de Ramiro Tagliaferro, ex intendente de Morón, en marzo de 2016 luego de un matrimonio de 18 años y tres hijos en común. Por su parte, Enrique Sacco quedó viudo de la periodista Débora Pérez Volpin en febrero de 2018, tras una intervención quirúrgica “imprudente y negligente” del endoscopista del Sanatorio de La Trinidad, de Palermo.

Cuando las versiones del romance se hicieron públicas, tanto María Eugenia como Quique lo desmintieron porque aún no habían podido contárselo a su círculo íntimo. “Los primeros que se enteraron fueron Agustín y Luna (los hijos de Pérez Volpin, con quienes mantiene un estrecho vínculo), en una comida de un sábado a la noche, y la noticia explotó un lunes. Lo desmentimos porque tenía que saberlo nuestra gente, nuestros afectos, los que estuvieron siempre apoyándonos, y no es algo que lo podían saber por WhatsApp. Queríamos contarlo personalmente”, explicó el periodista.

