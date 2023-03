Juan Reverdito, molesto con la producción de Gran Hermano: “Cuando quieren perjudicar a alguien, lo hacen”

Juan Reverdito, contra la producción de Gran Hermano (Video: "Mañanísima", Ciudad Magazine)

Poco más de un mes estuvo dentro de la casa de Gran Hermano el taxista Juan Reverdito. Tampoco pudo reingresar a la casa cuando se abrió la posibilidad vía repechaje: primero eligieron los participantes que todavía estaba adentro -a Juliana quien quedó descalificada pocos días después por revelar información del exterior- y después el público, quien le dio su voto de confianza a Agustín, Lucila La Tora y Daniela.

Así las cosas, Juan está viviendo el “afuera” con cierto sabor amargo. Es que esperaba un recibimiento mayor en cuanto a ofertas laborales y oportunidades para seguir en los medios, pero por el momento, no se le estaría dando como imaginaba.

“Estoy con bronca porque quisiera estar adentro, no acá. Es muy fuerte verlo de afuera. Y mucha bronca, porque quería jugar al juego del auto, que es por lo que yo entré. Pero igual estoy aprovechando todo, contento, estoy feliz. La verdad que estoy feliz. Y esperando una oportunidad a ver si aparecer algún trabajito, algo. Ya que estamos, pedimos”, manifestó en su momento, luego de haber sido eliminado por el voto telefónico.

Sin embargo, pese al pedido, no todo fue como lo imaginaba apenas salió de la casa, ya que como él mismo declara, siente que desde la producción del ciclo le dieron la espalda, incluso al momento de llamar a exparticipantes para las diferentes galas o jornadas de debates.

Martina y Juan de Gran Hermano 2022 se sienten decepcionados por estar afuera de la casa (Video: "LAM", América)

Al momento del reingreso de Alfa hace unas semanas, cuando dejó el maletín misterioso y volvió a salir de la casa, Reverdito, en charla con Juan Etchegoyen, había cuestionado la actitud de la producción. “No coincido con esta decisión pero lo que pasa es que hace un mes que la casa es un bodrio. Hay otros chicos que están afuera que le podrían poner más picante que Alfa. Yo no vivo de Alfa, a todos no nos dejan ir a los pisos de los programas y a él sí. Tiene privilegios. Hay cosas que te generan bronca, en el debate hay por lo menos tres ex Gran Hermano que no suman nada”, consideró.

“Hacer eso es tomarle el pelo a la gente que votó para que se vaya. Y no es Cristian U, está muy lejos de serlo. La gente pagó para sacarlo y ahora lo meten. ¿Por qué no hacen una encuesta a ver qué participante quieren que entre? ¿Por qué no Coti? -continuó- Y eso muestra qué mal que estamos, porque le damos protagonismo a una persona que maltrató a mucha gente dentro de la casa. No quiero dar nombres, pero muchos de los que lo criticaban, ahora cuando salió le chupaban las medias. Hay muchas cosas que pasaron dentro de la casa que no pasaron”, sostuvo el exparticipante.

El taxista, que continúa peleando por un lugar en los medios, volvió a hablar, a semanas de la final del programa más visto de la televisión argentina. “No pienso que haya fraude, pero sí sostengo que inflan a algunos participantes. Y en los debates cuando quieren sacar a alguien o perjudicar a un participante con los tapes lo hacen, y se termina yendo esa persona el domingo”, dijo en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri.

“Yo pedí mucho tiempo ir a los debates y me dijeron que estaba la grilla ocupada de esa semana y que tenía que seguir esperando. Hace 10 días me dijeron que yo quedé en el tiempo y que tampoco me iban a poner una alfombra roja para ir. Estoy enojado porque no me tienen en cuenta y yo creo que más allá de que haya jugado mal, me considero parte de Gran Hermano por más de que estuve un mes nada más. Hay gente que salió de la casa antes que yo y sigue estando en los debates. Esto le dije a los productores y me parece que les cayó mal. Creo que por más de que haya un contrato firmado, si uno no puede decir lo que siente, estamos en el horno”, cerró Juan Reverdito.

Seguir leyendo: