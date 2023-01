Martina y Juan de Gran Hermano 2022 se sienten decepcionados por estar fuera de la casa: “Pensamos que iban a caer más propuestas”

Martina y Juan de Gran Hermano 2022 se sienten decepcionados por estar afuera de la casa

Martina Stewart Usher y Juan Reverdito fueron dos de los participantes que primeros quedaron eliminados de Gran Hermano 2022 (Telefe): con perfiles combativos, peleadores y siempre al borde de desatar una polémica, el público los dejó fuera de competencia ni bien integraron las placas de nominados.

Tampoco pudieron reingresar a la casa cuando se abrió la posibilidad vía repechaje: primero eligieron los “hermanitos” -a Juliana Díaz, quien quedó descalificada pocos días después por revelar información del exterior- y después el público, quien le dio su voto de confianza a Lucila La Tora Villar y Daniela Celis.

Así las cosas, Martina y Juan están viviendo el “afuera” con cierto sabor amargo. Es que esperaban un recibimiento mayor en cuanto a ofertas laborales y oportunidades para seguir en los medios, pero por el momento, no se les estaría dando como imaginaban. Recientemente coincidieron en un evento en Punta del Este y fueron abordados por una cronista de LAM (América).

“Estoy con bronca porque quisiera estar adentro, no acá. Es muy fuerte verlo de afuera. Y mucha bronca, porque quería jugar al juego del auto, que es por lo que yo entré. Pero igual estoy aprovechando todo, contento, estoy feliz. La verdad que estoy feliz. Y esperando una oportunidad a ver si aparecer algún trabajito, algo. Ya que estamos, pedimos”, manifestó el taxista.

A su lado, Martina dio su parecer. “Yo tenía una expectativa más alta de las cosas que iban a salir. Medio como que dejamos todo para entrar y... Si bien (estoy) súper agradecida porque es una oportunidad única, la verdad que pensé que iban a caer más cosas. Pero acá estamos, siempre con los brazos abiertos y esperando la oportunidad”, dijo la profesora de educación física que, mientras estaba adentro de la casa, fue denunciada en las redes sociales por aparentes malos tratos a sus alumnos.

En cuanto a qué cosas les gustaría aprovechar de esta repentina exposición, Juan dijo con ilusión: “Me muero por hacer una obra de teatro, que me llamen. Jamás me lo imaginé pero acá estamos, aprovechando todo. Y la mínima oportunidad que se presente, disfrutarla a morir”.

Respecto a cómo vivió su eliminación, el taxista manifestó: “Yo hubiera querido estar todos los meses que dure (el reality), me fui muy temprano. Pero me equivoqué. Y acá estoy. Jugué horrible. Y afuera dimos vuelta la imagen que dimos, porque es un juego. Pero sí, tengo bronca porque me veo lo que fui y me equivoqué. Me quiero morir pero ya está, no se puede volver el tiempo atrás”.

“Creo que sacaron a los participantes más picantes o que le daban más jugo al juego. Pero la gente claramente quiere ver otro tipo de juego, que no es el nuestro. A mi me divertían otras cosas, la verdad”, analizó Martina por su parte. Y a la hora de justificar su modo de juego, Juan agregó: “Me basé en los Gran Hermano anteriores, que a la gente les gustaba el choque. Fuimos por un camino que obviamente empezamos a salir uno a uno. Y bueno, ya está”.

Con respecto a cómo se imagina la definición del reality, dijo: “Me gustan Marcos y Julieta, que juegan a su manera pero tranquilos, la pasan bien”. Por otra parte, celebró la aparición de Ariel porque “es el único que lo puede sacar a Alfa. Ojalá le haga pisar el palito y que se vaya”.

“Si sigue así la gente, gana Marcos”, arriesgó Stewart Usher. “Para mí también. Más allá de todo, es buen pibe, buena madera. Si tengo que guiarme por la gente, gana Marcos. Igual, me encantaría que gane Nachito”, completó Reverdito.

