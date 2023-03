Analía Franchín reveló su particular técnica para mantener un escote perfecto

Analía Franchín reveló su técnica para mantener un escote perfecto

En la emisión de este lunes en A la Barbarossa (Telefe), y con Walter Alfa Santiago y Gastón Trezeguet como invitados, la mesa hablaba de distintas costumbres que se pueden llegar a tener a la hora de dormir. En ese contexto, Analía Franchín sorprendió a todos los presentes al revelar un hábito muy particular al que incurre cada noche antes de irse a dormir: necesita ponerse una toalla entre los pechos para mantener un escote perfecto.

Todo comenzó cuando la panelista le cuestionó a Alfa que duerme con un osito de peluche. “¡Pero dejate de joder! Con el ácaro que agarra...”, le espetó Franchín. “No quiero pensar con las cosas que duerme Analía”, especuló su compañera Noelia Antonelli. Y esta fue la puerta que se abrió y con la que la periodista contó: “Yo con la toalla entre tetas y nada más...”. “¡Una toalla entre las tetas, mi amor! ¡Como si fuera normal! ¿Cuál es la diferencia?”, estalló, en broma, Nancy Pazos.

“Esto me vendría bárbaro en vez de la toalla”, dijo Analía mientras tomaba un tubo luminoso de cotillón para colocarlos entre sus pechos y graficar su costumbre. “¿Sabés para qué lo hace? Para no arrugarse”, la deschavó Pazos, mientras Franchín admitía que se trataba de eso. “Cuando tenés mucha teta, se te hace así acá, se arruga si dormís de costado”, concedió, mientras imitaba la posición que utiliza habitualmente para dormir.

Analía Franchín y una particular técnica para no sufrir arrugas en su escote

“Lo de la toalla es lo más tranquilo que tengo”, admitió entre risas cuando le preguntaron cuál es la reacción de su marido, Sebastián Eskenazi, por semejante hábito. “Vos tenés tanta teta como puedo tener yo. Yo no me pongo toallita ni nada en el medio. Sin embargo, está todo bien. También duermo de costado”, volvió a cuestionarla Nancy. “Está perfecto. Tendrás otra consistencia de busto. ¡Yo siento que me ahoga ahí! ¡No puedo dormir sin la toallita!”, cerró Analía.

Franchín suele compartir en sus redes sociales imágenes de su vida laboral y personal. A mediados de febrero, la panelista compartió con sus seguidores de su cuenta oficial de Instagram algunas postales y videos de sus vacaciones exóticas a Tailandia. “Naturaleza”, escribió al publicar una imagen posando con una malla en una lujosa embarcación, con un paisaje imponente de lujo. Además en sus historias, posteó imágenes increíbles de los lugares paradisíacos que visitó en país del Sudeste Asiático que se destaca por tener hermosas playas tropicales, ruinas antiguas y templos.

“Cuentan que hace miles de años estaba abajo del agua y que las manchas naranjas quedaron de los corales”, explicó junto a una foto en la que se ve un hermoso barranco rodeado por aguas. Fascinada con Tailandia, ella misma manifestó: “¡Cómo jurarles que no hay filtros!”.

Postales de las vacaciones de Analía Franchín en Tailandia (Fotos: Instagram)

Durante este viaje, Analía se sorprendió al ver las viviendas y contó un detalle muy llamativo sobre una de las costumbres culturales y religiosas que se respeta en este país: “Acá en todas las casas construyen casas para los espíritus. Los cuidan y les dan ofrendas todos los días”.

Anteriormente, Franchín había viajado a Tahití con su amiga Verónica Lozano y sus respectivas familias. De esta manera disfrutaron de esta escapada a la Polinesia, luego de que la conductora de Telefe se recuperara de un grave accidente que sufrió cuando tuvo un accidente en un centro de esquí de Aspen, Colorado, en los Estados Unidos.

