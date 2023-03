Iván De Pineda volvió a desfilar para Versace casi treinta años después y estallaron sus fans: “¿Podrán?”

Iván De Pineda volvió a desfilar para Versace 20 años después y estallaron sus fans (Video: Instagram)

Corrían los años 90 y la vida cambiaría para Iván De Pineda de un momento para otro. Su tío Alejandro mandó una foto suya a una agencia llamada Elencos. Al tiempo lo llamaron y les dijo que no. Lo volvieron a convocar y luego de una sesión de fotos de apenas diez minutos cobró 200 pesos, un montón para la época. Así fue el inicio, de forma casual, de Iván de Pineda como modelo, carrera que lo llevó a recorrer todos los rincones del mundo, siempre con la lente de la cámara enfocándolo.

“Yo tenía 16 años, jugaba al rugby, salía con mis amigos y no tenía un peso en el bolsillo. De pronto me vi con semejante cantidad de guita y todo a cambio de una foto pedorra que publicó una revista. Lo que me pagaron equivalía a unas… ¡120 cervezas! Terminé invitando a todos mis amigos a una vuelta de birra. Fue una locura”, explicaría en una nota en la revista Hombre en 2003.

Iván De Pineda volvió a desfilar para Versace casi treinta años después (Foto: Instagram)

Iván De Pineda se convirtió así en uno de los modelos más reconocidos del país. Y del exterior. Su cara lánguida, blanquísima, con rasgos fuertes y definidos, hicieron de él una marca registrada. Sus facciones no eran hegemónicas pero Iván logró su consagración tras protagonizar una campaña publicitaria para la firma Diesel, en la que posaba provocativamente. Luego sería imagen de marcas muy importantes: Kenzo, Moschino, Versace, Verri y DKNY, entre otras. Trabajó con modelos tops internacionales. Posó junto a Stella Tennant en una campaña de Yves Saint-Laurent y junto a una joven Lonneke Enkel para la firma Versus.

En el 2007 participó en la campaña Dior Watches cuyo lema era “Siempre me hago tiempo para una aventura”. La protagonista era Sharon Stone. Las fotos se hicieron en el asiento trasero de un coche y la actriz estuvo todo el día arriba de las piernas de Pineda. “Estábamos abrazados. Teníamos una aventura. Fue bárbaro. Cuando se estrenó Bajos instintos yo tenía 15 años. La tuve en la cabeza todo el tiempo”, declaró luego.

Iván De Pineda volvió a desfilar para Versace 20 años después y estallaron sus fans (Foto: Instagram)

Gracias a su extenso recorrido en el modelaje, y recordado en el mundo, es que Versace lo llamó nuevamente para ser parte de la campaña de verano 2023 llamada “Íconos”, de la que también participa el recordado modelo de los ‘90 Mark Vanderloo. “Realizada por los fotógrafos Mert & Marcus, la serie de retratos de estudio de los modelos se inspira en las campañas originales de 1996, año en el que Mark e Iván debutaron con la marca, y que rinde homenaje a ambos como lo que son, auténticas leyendas de Versace, ahora y siempre”, detallaron desde la firma.

Iván De Pineda volvió a desfilar para Versace 20 años después y estallaron sus fans (Foto: Archivo)

Además de la campaña gráfica, llegaron los desfiles y subirse de nuevo a la pasarela. Iván se lanzó con todo a este nuevo desafío, que conoce mejor que nadie y además, le apasiona. Aunque en la actualidad se lució como conductor de televisión, porque estuvo al frente de Pasapalabra, el ciclo de Telefe, con mucha soltura y desenfado, a Pineda todavía le atreae su faceta de modelo.

Iván De Pineda volvió a desfilar para Versace 20 años después y estallaron sus fans (Foto: Instagram)

Cuando sus fans lo vieron, estallaron en las redes sociales. “¡Qué hombre!”, “¡El hombre definitivo!”, “¿Podrán?”, fueron algunos de los comentarios que recibieron sus imágenes por Instagram y Twitter.

Desde la marca de ropa, lanzaron un comunicado para explicar las características de esta nueva colección primavera-verano 2024. “La colección define la propuesta de Versace sobre la opulencia masculina moderna, compuesta por pantalones y chaquetas de traje, los distintivos gráficos romboides de la marca y los acabados en tono dorado”, confirmaron en un comunicado respecto de las propuestas disponibles.

Por su parte, Donatella Versace aseguró a través de su cuenta de Instagram que “amo estas fotos de Mark e Iván”, para luego detallar que “desde los 90 ellos han definido lo que es ser poderoso, sexy, sensible y carismático. Ellos son los verdaderos hombres Versace, los que no tienen miedo de expresar su creatividad a través de la ropa”.

Seguir leyendo: