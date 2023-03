El conmovedor relato de Valentina Godfrid sobre la primera vez que tomó a su hijo Milo en brazos

Desde que el miércoles pasado nació Milo, Valentina Godfrid y Sofía Elliot convirtieron en realidad su sueño de ser mamás. Las actrices, que están en pareja desde 2015, pudieron concebir gracias a la fertilización in vitro, y acudieron a las redes para compartir su felicidad. “Milo, amor de tus mamás, viniste a dar vuelta nuestro mundo mucho antes de lo esperado. Llegaste lleno de amor y marcando tus tiempos”, escribieron, manifestando que el pequeño había anticipado su nacimiento.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban y el bebé que nació prematuro tuvo que quedarse en la sección de Neonatología, del Hospital Otamendi. Desde sus redes sociales, las flamantes mamás hicieron un emotivo posteo. “A veces las cosas no salen como esperamos y esta es una de esas veces. Qué fuerte lo que estamos viviendo. Milo está queriendo salir antes, y acá estamos intentando que crezca un poquito mas adentro de la panza”, contaron a tres días del nacimiento.

“Gracias por los mensajes de amor, por mandarnos buena energía, estamos pasando un momento difícil, mucha incertidumbre, confusión y tristeza. Pero acá estamos, agarradas de la mano bien fuerte, intentando sonreír, remando, aprendiendo a ser pacientes pero cada paso es importante, cada día es un gran logro, gracias por tanto amor”, agregaron. Y sus seguidores les mandaron muchos mensajes de fuerza y de aliento.

Unas horas después, la pareja de actrices informó que les habían dado el alta y pudieron regresar a su casa después de 15 días. “No fue como esperamos, pero la vida es así. Miedos, dudas, incertidumbre y dolor, mucho dolor”, escribieron al pie de una fotografía que documentaba los días en el sanatorio.

Valentina Godfrid contó cómo fue la primera vez que tuvo a su hijo Milo en brazos (Foto: Instagram)

Finalmente, con el correr de los días, Sofía - que fue la mamá gestante - y Valentina se acercaron a diario para estar con el pequeño. En esta oportunidad, Valentina fue la que dejó registrado el momento en el que pudo abrazar a su hijo por primera vez.

Con una emotiva carta a través de sus redes sociales, la creadora de contenidos expresó el amor que sintió después de poder tomar en brazos a Milo.

“Tuve a mi hijo por primera vez en mis brazos, en mi pecho, lo sentí, lo sentí moverse, sentí su respiración. Me senté en esa silla afirmando que ninguna alarma me iba a distraer de ese momento que esperé tanto tiempo, ningún monitor me iba a sacar la alegría de poder tocarlo. 11 días, infinitos. 11 dias de ser “mamá de neo” 11 días de caminar pasillos que nunca imaginé… que en realidad no sabía que existían. Respira? Le preguntaba a Sofi, sí mi amor tranquila, disfrutalo. ¿Cuánto está saturando? ¿Le acomodo la cabeza? Está perfecto me decía con su sonrisa y esa complicidad que este último mes llegó a niveles impensados. Y así, se borraron los cables, las alarmas, los monitores, los miedos profundos, la gente que pasaba y fue el mejor momento de mi vida, ese momento donde ya no nos separó un cristal y fuimos nosotros 3 contra todo. En esta foto estoy alzando al guerrero más grande que conozco. Y no se confundan, es chiquito de tamaño, pero el más poderoso, el que pelea todas las batallas y las gana, el que me enseña hace 12 días lo que significa la resiliencia. La resiliencia de verdad. Gracias a Nacho Tomasone por bancarnos tanto. Gracias a cada persona de la neonatologia del Sanatorio Otamendi, gracias a las Doctoras Osio, Robledo, Carmen y Fabi Penarias que con su profesionalismo, empatía y amor por lo que hacen nos enseñan todos los días a confiar. Gracias a a los doctores Juan y Nacha por tanta contención y paciencia, gracias a Mariela, Ángeles, Nati, y todas las enfermeras de Neo 1 y 2 que con tanto amor y tanta paciencia cuidan a nuestro pollito para que siga creciendo fuera de la panza. Gracias a las puericultoras que son tan amorosas y cuidadosas con las 2. Gracias a Barbi, Vale y las personas de la recepción por siempre estar atentas a todo. Nos queda un largo camino en estos pasillos, como tantos “prematuros extremos” que la pelean como nosotros, pero seguiremos dando batalla, juntos, mas juntos que nunca, contra todo lo que venga. Gracias a ustedes por estar, quería que sepan que lo pude alzar, te amo Milo”, concluyó la actriz después de abrir su corazón.

La publicación de Valentina Godfrid cuando tuvo en brazos a su hijo Milo (Foto: Instagram)

