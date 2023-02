Sofía Elliot y Valentina Godfrid hablaron de la salud de su bebé que sigue internado: “Estamos peleándola pero vamos a salir”

Sofía Elliot y Valentina Godfrid

El miércoles pasado, Sofía Elliot y Valentina Godfrid anunciaron la llegada de Milo, su primer hijo. Las actrices, que están en pareja desde 2015, pudieron concebir gracias a la fertilización in vitro, y acudieron a las redes para compartir su felicidad. “Milo, amor de tus mamás, viniste a dar vuelta nuestro mundo mucho antes de lo esperado. Llegaste lleno de amor y marcando tus tiempos”, escribieron, manifestando que el pequeño había anticipado su nacimiento.

Siempre activas en las redes, Sofía (que fue la mamá gestante) y Valentina fueron documentando lo que ocurría con su hijo en sus respectivas cuentas de Instagram. “A veces las cosas no salen como esperamos y esta es una de esas veces. Qué fuerte lo que estamos viviendo. Milo está queriendo salir antes, y acá estamos intentando que crezca un poquito mas adentro de la panza”, contaron tres días antes del nacimiento, con una imagen desde la internación en el Sanatorio Otamendi. “Gracias por los mensajes de amor, por mandarnos buena energía, estamos pasando un momento difícil, mucha incertidumbre, confusión y tristeza. Pero acá estamos, agarradas de la mano bien fuerte, intentando sonreír, remando, aprendiendo a ser pacientes pero cada paso es importante, cada día es un gran logro, gracias por tanto amor”, agregaron.

Luego de la llegada de Milo, en la cuenta del recién nacido publicaron un divertido acertijo inspirado en los signos del zodíaco para dar cuenta de cuánto había adelantado el bebé su nacimiento. “Yo tenía que ser taurino o geminiano, pero casi nazco acuariano y por un día soy pisciano. ¿Quién soy?”, escribieron junto a un emoji de corazones.

Durante el fin de semana, compartieron un momento muy emotivo desde la cuenta de Instagram creada para subir contenido del bebé. “Hoy mamá me pudo tocar mi patita por primera vez. Me moví mucho porque la reconocí. Fue un momento muy especial”, escribieron desde la óptica de Milo, junto a una imagen del tierno momento.

En las últimas horas, la pareja informó que les habían dado el alta y pudieron regresar a su casa después de 15 días. “No fue como esperamos, pero la vida es así. Miedos, dudas, incertidumbre y dolor, mucho dolor”, escribieron al pie de una fotografía que documentaba los días en el sanatorio.

“Sofi leona increíble, te bancaste y te estas bancando todo lo que esta pasando con una entereza única, sos enorme, te admiro cada día mas. Milo, sos el torito más increíble y más hermoso del mundo, seguí peleándola mi amor que acá estamos nosotras siempre y vamos a estar cada día al lado tuyo hasta que salgas de esta”, agregaron, antes de agradecer a sus seres queridos, al personal del Otamendi y a todas las personas que de alguna manera u otra los vienen acompañando en esta situación. “Gracias por cada mensaje, cada historia, cada cafecito, cada demostración que nos dieron a los 3, estamos peleándola, pero vamos a salir”.

Sofía y Valentina se casaron en diciembre de 2017, después de dos años de relación, y lanzaron su propio canal de YouTube llamado Cómo salir del clóset. “Es para ayudar a algunas personas que tuvieron alguna oscuridad, o algún lugar en el cual no se sienten cómodos. Clóset, para nosotras, es un lugar de encierro y oscuridad. Cada cual tiene uno del cual salir”, explicaron tiempo atrás, en una entrevista con Teleshow.

Y Valentina había contado cómo surgió la idea: “Un día estábamos tomando un vino y yo le digo: ´mi amor, tendríamos que hacer algo para que la gente se empiece a sentir bien con quien es´. A mí me costó tanto salir del closet, aceptarme, perdonarme porque se me habían cruzado muchísimas cosas por la cabeza que no entendía. Tuve muchas culpas hasta entender el proceso de liberación, digamos y entender que para mí era más importante poder ser libre que cualquier otra cosa porque también, en algún momento, comenzó a afectar mi salud y otras cosas y dije: ´Gorda, tenemos que hacer otra cosa con la capacidad de comunicación que tenemos por ser actrices, para que la gente sea libre´. Y ahí ella me propuso, me dice: ´¿Por qué no hacemos un canal de YouTube´; y dije : ´Me encanta´”.

