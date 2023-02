Sofía Elliot y Valentina Godfrid anunciaron el nacimiento de Milo: “Llegaste lleno de amor”

Sofía Elliot y Valentina Godfrid anunciaron la llegada de Milo

En octubre pasado, Sofía Elliot y Valentina Godfrid anunciaron que estaban esperando su primer hijo. Las actrices que están en pareja desde 2015, pudieron concebir gracias a la fertilización in vitro, y ahora volvieron a acudir a las redes para compartir su felicidad por el nacimiento de Milo.

En la cuenta conjunta que tienen en Instagram, las actrices subieron un tierno video dando a conocer la noticia del nacimiento, que ocurrió durante el miércoles.. “MILO 22.2.23 Amor de tus mamás, viniste a dar vuelta nuestro mundo mucho antes de lo esperado. Llegaste lleno de amor y marcando tus tiempos”, escribieron, manifestando que el pequeño había anticipado su nacimiento. “Siempre vamos a estar para acompañarte. Te amamos más de lo que podemos escribir”, completaron en una publicación que enseguida se pobló de reacciones positivas y felicitaciones hasta superar los 25 mil.

“Dios, cuando creía que no podía amar más...pum, llegaste vos, papi”, puso Sofía en su cuenta personal, donde dio detalles de la llegada. “Te fuimos a ver y hablar las dos y abriste tus ojitos y te moviste con mucha emoción!!! TE AMAMOS TANTO , VAMOS MI TORITO”, señaló emocionada.

En los días previos, Sofía y Valentina fueron documentando en sus redes cómo Milo había anticipado su nacimiento. “A veces las cosas no salen como esperamos y esta es una de esas veces… y que fuerte lo que estamos viviendo. Milo esta queriendo salir antes, y acá estamos intentando que crezca un poquito mas adentro de la panza”, contaron hace tres días, con una imagen desde la internación en el hospital. “Gracias por los mensajes de amor, por mandarnos buena energía, estamos pasando un momento difícil, mucha incertidumbre, confusión y tristeza. Pero aca estamos, agarradas de la mano bien fuerte, intentando sonreír, remando, aprendiendo a ser pacientes pero cada paso es importante, cada día es un gran logro, gracias por tanto amor”, agregaron.

El posteo de las madres antes del nacimiento de Milo

Sofía y Valentina se casaron en diciembre de 2017, después de dos años de relación, y lanzaron su propio canal de YouTube llamado Cómo salir del clóset. “Es para ayudar a algunas personas que tuvieron alguna oscuridad, o algún lugar en el cual no se sienten cómodos. Clóset, para nosotras, es un lugar de encierro y oscuridad. Cada cual tiene uno del cual salir”, explicaron tiempo atrás, en una entrevista con Teleshow.

Y Valentina había contado cómo surgió la idea: “Un día estábamos tomando un vino y yo le digo: ´mi amor, tendríamos que hacer algo para que la gente se empiece a sentir bien con quien es´. A mí me costó tanto salir del closet, aceptarme, perdonarme porque se me habían cruzado muchísimas cosas por la cabeza que no entendía. Tuve muchas culpas hasta entender el proceso de liberación, digamos y entender que para mí era más importante poder ser libre que cualquier otra cosa porque también, en algún momento, comenzó a afectar mi salud y otras cosas y dije: ´Gorda, tenemos que hacer otra cosa con la capacidad de comunicación que tenemos por ser actrices, para que la gente sea libre´. Y ahí ella me propuso, me dice: ´¿Por qué no hacemos un canal de YouTube´; y dije : ´Me encanta´”.

Sofía Elliot y Valentina Godfrid durante el embarazo

