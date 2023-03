Paramore brilló de la mano de una Hayley Williams en llamas, en una noche nostálgica en Buenos Aires

Paramore volvió al país con un show en el que demostró que para muchos será la banda de su vida

Esta noche algo hizo ‘click’, algo se activó en la mente de miles. Como si se tratara de una bala directo en la nostalgia, como si esas canciones tuvieran la llave de aquellos recuerdos de la niñez. Con ese poder Paramore demostró ser como un ‘motor de vida’ para aquellos que crecieron junto a ellos. Así, de la mano de Hayley Williams, quien se adueñó del escenario con un amplio manejo de energía, de tiempos y sobre todo del público, la banda de Tennessee se reencontró en el Movistar Arena con un público que anhelaba vivir su fiesta.

Si bien la cita estaba confirmada para las 21, no fueron pocos los que decidieron ir apenas abrieran las puertas. El reloj marcaba pasadas las 18 horas cuando la fila se extendía por al menos ocho cuadras. Entre una mezcla de ansiedad, emoción y adrenalina miles de jóvenes esperaban volver a ver a su viejo amor. Pasaron seis años de su último show en el país –Personal Fest 2017 en el Club Ciudad de Buenos Aires–, la abstinencia estaba a punto de llegar a su fin con una cuenta regresiva que ya estaba en marcha.

En la mente de muchos aún permanecía aquella memorable noche de 2007 en el Luna Park. Recuerdos que, tras 16 años, parecían difíciles de volver a reescribir. Sin embargo, toda esa energía contenida estaba a punto de explotar.

Con una presentación en llamas de Hayley Williams, la banda brilló en el Movistar Arena

Con una arena completa, las luces se apagaron y el aliento se hizo sentir: ‘Olé, olé, olé, Paramore, Paramore’. Enseguida, entre una mezcla de luces amarillas y fucsias, los primeros acordes de ‘You First’ comenzaron a sonar. De espalda al público, Hayley bailaba y giraba en el escenario, mientras todo comenzaba a vibrar. La bomba había explotado y la energía se contagiaba a cada esquina del lugar. Miles y miles de almas ‘rejuveneciendo’, expulsando aquellas ansias que hasta hacían temblar el piso de las plateas.

Así, le siguieron temas como ‘That’s What You Get’, ‘I Caught Myself’, ‘Playing God’, ‘The News’, ‘Told You So’, ‘Aint It Fun’ y ‘Caught In The Middle’. En los mismos se veía aquella fuerza que los caracterizaba en 2007. Remeras, pelucas y hasta caretas de Hayley, la gente no paró de demostrarles su amor, el cual pronto sería recompensado.

Y como si faltaran motivos para hacer de esta una noche memorable, Hayley se dio el lujo de instalar una nueva costumbre para ‘C’est Comme Ca’. Es que previo a la canción la artista le hizo un desafío al público, que nadie se moviera durante el tema. Con la emoción contenida, pero con la pasión de seguirla, la gente siguió al pie de la letra las ideas de la cantante.

La banda cerró su show con This Is Why

Con un set list marcado por su último álbum, This Is Why, pero de la mano de grandes éxitos, la noche también demostró la gran familia que es Paramore. Con Hayley Williams que llevaba la batuta de los tiempos y de la energía en cada tema, pero con el soporte y apoyo de Taylor York y Zac Farro. Incluso hubo tiempo para un cambio de roles, ya que el baterista cantó ‘Scooby’s In The Back’, con coros de Hayley.

La segunda parte estuvo marcada por canciones como ‘The Only Exception’, ‘Still Into You’, ‘Pool’, ‘(One Of Those) Crazy Girls’, ‘Rose-Colored Boy’, ‘Scooby ‘s In The Back’, ‘Hard Times’, ‘All i Wanted’, ‘Runing Out Of Time’, ‘Misery Business’ y por último ‘This Is Why’. Así el Movistar Arena se convirtió en una fiesta al punto tal que la cantante agradeció el cariño argentino y sostuvo: “No importa cuántos años tardemos en venir, siempre nos hacen sentir en casa a pesar de la distancia”.

En las casas más de uno habrá renovado su poster de la banda, como si se tratara de reafirmar un viejo amor. Paramore volvió al país con un show en el que demostró que para muchos será la banda de su vida, con la que dieron los primeros pasos de la adolescencia, pero también con la que envejecerán.

