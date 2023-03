El mal momento de Ulises Bueno en pleno show: lo tiraron del escenario y le robaron todo

Tiraron a Ulises Bueno del escenario en pleno show y le robaron todo (Video: @notitropicales)

El universo del cuarteto despierta pasiones y Ulises Bueno bien lo sabe, es por eso que durante todo el verano se presentó en diferentes festivales y discotecas para llevar su música a todo el país, palpitando el show en el Luna Park que prepara para fines de abril. Pero el último fin de semana, cuando el músico se presentó en un boliche de Buenos Aires se produjo un hecho inesperado y preocupante: sus seguidores lo tiraron al público y le robaron sus pertenencias.

El hecho ocurrió el sábado pasado, mientras brindaba un show en Tornado de José C. Paz. Allí el ídolo del cuarteto estaba cantando ante un boliche lleno de fanáticos y era todo alegría, baile y fotos hasta que se acercó a saludar a un lateral, estiró su mano para saludar a una seguidora y desde abajo lo tiraron del escenario.

La situación sorprendió a todos los presentes y a su mismo staff, que al momento de percibir la situación salieron corriendo desde todos los ángulos para garantizar su seguridad, mientras la gente se le tiraba encima para poder tocarlo y abrazarlo. “¡Pará loco pará! ¿Por qué me tiraron del escenario?”, dijo el hermano de Rodrigo. En el video incluso se puede ver el momento en que le pedía a los fanáticos que por favor paren de pegarle y robarle sus cosas.

Así fue el show de Ulises Bueno antes del robo en un boliche (Video: Instagram)

Según informó el sitio dedicado al género musical, NotiTropicales, el músico se refirió a su público enojadisimo y a los gritos: ”Se fueron al carajo, loco qué pasa. ¿Yo les hice algo a ustedes? ¿Por qué me tratan de esta forma? Me robaron las cadenitas, eso no se hace. Hay cosas que no se deben hacer, muchos años laburando de esto, ¿para que me traten de esta forma?”.

Y en su discurso también apeló a aquellos que le robaron no solo sus cadenas de oro, sino también su gorra y los auriculares. “Y si alguno tiene dignidad que me devuelva la gorra que es un regalo personal”, dijo enojado. Pero como el buen profesional que es, el músico dejó la bronca de lado y consciente del esfuerzo que hacen sus seguidores para comprar las entradas, siguió con el show para alegría del público que no sabía bien lo que había ocurrido.

El músico cordobés suele acercarse a saludar a su público. En la foto, al ingresar al Auditorio Ángel Bustelo, de Mendoza, para participar de la ceremonia de una entrega de los Premios Gardel (Foto: Télam)

En las redes del músico, los “uliseros” como se llaman los fanáticos del cantante, fueron reconstruyendo un poco el inesperado episodio de esa noche y dejando su opinión al respecto. “Estaba lleno de gente y no puedo creer que le hagan eso, yo si soy él no seguía cantando”, expresó un joven en los comentarios. “Hermosa noche, la mejor cuando tiraste la remera. Tengo un pedacito de tu remera con tu perfume”, le escribió una fan mientras que otra contó que “una chica le devolvió una de las cadenas a Ulises”.

No vienen siendo meses fáciles para el cantante, quien hace un tiempo se separó de su pareja Rocío Pardo. El hermano menor del Potro y la hija del empresario teatral se habían conocido en el 2018 en una apertura de ShowMatch pero estaban juntos desde enero del 2021 y rápidamente habían decidido convivir.

Ulises Bueno se separó de su novia, Rocío Pardo con quien convivian en un country de Córdoba

“Quiero compartirles a través de este medio que con Uli hemos decidido distanciarnos, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Como cualquier pareja que transita esta situación, viviremos el proceso a nuestra manera. Nos tenemos mucho cariño y siempre nos vamos a desear lo mejor”, comenzó escribiendo en sus stories la joven para dar la noticia. Y cerró: “Los motivos y las especulaciones que se han publicado (falsos celos) no son verdaderos. Hoy nuestros caminos van en diferente dirección. Muy agradecida con todos por habernos acompañado y apoyado todo este tiempo”.

Seguir leyendo: