Ivana Icardi contó cómo está su relación con su hermano Mauro y Wanda Nara

Ivana Icardi contó cómo está su relación con Mauro Icardi y Wanda Nara tras la separación

Hace unas semanas, Ivana Icardi sorprendió al revelar que no tiene relación actualmente con su hermano Mauro, a quien, de todos modos, suele saludar en sus cumpleaños, aunque no espera respuesta.

“Feliz cumpleaños. Que seas siempre feliz”, escribió la ex participante de Gran Hermano en una historia de Instagram en la que subió una foto de ellos cuando eran niños. La tierna imagen tampoco fue suficiente para la devolución del deportista.

“Qué mal. Mauro reposteó todos los que le dedicaron historia, menos la tuya”, le comentaron a Ivana en privado. Esa conversación fue sacada a la luz por Ivana para aclarar la situación con su hermano Mauro Icardi.

“No lo hago para que lo repostee, si ni siquiera hablamos. Le hice la dedicatoria porque me salió del corazón felicitarlo. Llevo años sin hacerlo, pero es sin esperar nada a cambio”, contestó a su seguidora.

Ivana Icardi

“Quiero compartirles lo que le respondí a esta seguidora, que me lo dijo con toda su buenísima intención, pero ya hay otras personas que le comentan a Mauro o me lo dicen a mí y nunca tuve sentido del ridículo/orgullo cuando se trata de demostrar algo a alguien que quiero”, expresó en una historia Ivana Icardi.

“Realmente, no espero nada a cambio de mi hermano, porque llevamos 5 años sin hablarnos (y si no respondió al WhatsApp, menos lo hará por Instagram) y lo de felicitarlo me salió esta vez, como otros años no sentí hacerlo. Caso: hagan lo que sientan de corazón, sin esperar a cambio porque eso lleva a la frustración”, agregó.

Ahora, en una interacción con sus seguidores de Instagram, a la hermana de Mauro Icardi le preguntaron cómo se lleva con Wanda Nara, su ex cuñada. “No me hablo con mi hermano. Menos con ella”, contestó Ivana.

La publicación de Ivana Icardi

Desde hace años, Ivana Icardi no tiene un vínculo con su hermano, Mauro. La relación entre ellos comenzó a resquebrajarse cuando en 2016 la influencer ingresó a Gran Hermano de Argentina. Allí, desde un primer momento, se especuló con que la joven había entrado al reality para contar intimidades de Wanda Nara y el futbolista. Finalmente, su paso por el programa le sirvió para ganar mucha popularidad.

Luego, se supo que había una mala relación entre las dos mujeres. De hecho, en 2019 y durante su paso por la versión italiana de la famosa casa, Ivana había confesado que la relación con su hermano se había arruinado “desde el momento en que llegó una persona en su vida”. ¿Quién? Ni más ni menos que Wanda. “Si Mauro no fuese jugador de fútbol, ella jamás estaría con él”, señaló.

La empresaria no dejó pasar este agravio y le dedicó un mensaje en las redes, aunque sin nombrarla: “La vida te demuestra siempre quién te utilizó por interés, y lo compruebas cuando, aún alejado de ti, sigue buscando beneficios económicos sobre tu persona”. Sin embargo, en mayo de 2020 mientras la joven participaba de Supervivientes, un reality de la televisión española, confesó públicamente que estaba dispuesta a llamar a su hermano y a la mediática para tratar de recomponer la relación.

