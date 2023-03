Georgina Barbarossa enfrentó las acusaciones de bullying contra Marcos de Gran Hermano: “No tengo nada contra la gente del interior”

Georgina enfrento las acusaciones de bulling contra Marcos y Valentina de Gran Hermano

El ingreso semanas atrás de los familiares de los participantes revolucionó la casa de Gran Hermano después de cuatro meses de competencia. Además de refrescar la convivencia en el día a día, trajo un ingrediente extra para el juego. Y con sus actitudes no solo beneficiaron o perjudicaron las estrategias de su ser querido, las diferentes actitudes también impactaron en el afuera y los seguidores del programa tomaron partido por unos u otros.

Entre los seis que ingresaron, sin dudas Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos, fue la que más se destacó. Su apariencia, su personalidad y la relación especial con su hermano la ubicaron como una de las favoritas, al punto que terminó como la ganadora de la prueba. Y entre todas las reacciones que provocó dentro y fuera de la casa, generó una inesperada polémica entre sus seguidores y Georgina Barbarossa y su equipo de A la Barbarossa.

Todo se inició durante el programa del miércoles, cuando una actitud de la conductora y su panel referida a los hermanos salteños causó indignación entre los fans de uno de los personajes más queridos de la casa. Fu a raíz de unas imágenes de la gala del martes, en las que Santiago del Moro les anunció a los familiares finalistas-además de Valentina, Rodo, el padre de Nacho- la posibilidad de quedarse unos días más en la casa.

Las reacciones fueron bien opuestas. Por un lado, Rodo no lo dudó ni un instante y con una sonrisa inmensa aceptó el convite, mientras era abrazado por su hijo y el resto de los hermanitos. En cambio, los salteños salieron al patio e iniciaron una larga deliberación para ver si ella se quedaba que salió al aire por Telefe. Había dos factores a analizar. Por un lado, la estrategia de Marcos dentro del juego. Y por el otro, la presencia en el país de Alexis, el novio francés de Valentina, con quien había organizado sus planes teniendo en cuenta una estadía más corta en la casa.

En el programa pasaron parte de este diálogo la conductora y su panel simularon haberse quedado dormidos. Entre ronquidos, ojos cerrados y músico a tono, se desperezaron al volver al aire y analizar lo sucedido. “Ellos se tomaron un tiempo que no es un tiempo televisivo, porque mientras estaban deliberando estaban en el aire, en vivo”, explicó Georgina. “Más allá del tiempo de televisión, mirá que yo te banco, Marquitos, pero sos un plomo”, apuntó la panelista Analía Franchín. “Cinco minutos dándote la mano, haciendo toda una tertulia como si se fuese a vivir”, agregó la ex Masterchef.

El programa siguió con las vicisitudes de la casa más famosa del país, pero las redes tomaron nota de este recorte y cuestionaron la actitud del equipo. “Ponen el tape de la charla de Marcos y Valentina, se duermen en el estudio insinuando que son aburridos para después criticarlos de una forma súper básica”. “Son los mismos que alzan la bandera del respeto y la tolerancia. Repudio total A la Barbarossa, ser educado y respetosos se ve que para Georgina y equipo no vale”, fueron algunas de los cuestionamientos que recibió en las redes sociales.

La actitud de Georgina Barbarossa que indignó a los fans de Marcos de Gran Hermano

Durante el programa del jueves, mientras analizaban lo ocurrido en la gala de nominación, Georgina se tomó unos minutos para referirse a lo que tanta polémica había generado. “Nosotros ayer hicimos un chiste con respecto a Marquitos y la hermana”, comenzó su explicación. “Fue un chiste, porque no tienen tiempos televisivos, y con lo que demoraban nos llamaba la atención que haciendo un vivo demorase tanto en tomar una decisión, por eso hicimos el chiste de que estábamos durmiendo”.

“Nunca en la vida hicimos bullying, ni permito que se haga bullying. Fuera de mí hacer bullying porque es algo que detesto”, aseguró la conductora. Y agregó: “No estoy en contra de Marcos, y nadie de Telefe, ni de la producción ni de Gran Hermano me baja línea de absolutamente nada. Somos todos libres de decir lo que se nos da la gana”, continuó. Y acto seguido, se refirió a los cuestionamientos de los coterráneos de los participantes.

“No tengo nada contra la gente del interior, es una pavada. Adoro Salta, tengo mi casa en Córdoba, no la tengo afuera. Amo mi país, fui a Salta millones de veces, tengo amigas íntimas que las adoro. Hice tres veces la procesión de la Virgen y el Señor del Milagro. Amo y adoro esa provincia, jamás me metería en contra de Marcos y de su hermana. En las redes me mataron, pero quiero aclarar esto”, expresó enfática.

“Si se sintió como bullying pido disculpas, fue un chiste. Si no, estamos en un límite muy finito donde no se puede hacer humor”, concluyó, antes de recibir el apoyo de sus panelistas. “Nos vamos a morir de literalidad”, expresó Nancy Pazos. “Realmente fue un chiste. Si hubiera pasado tener que hacer la transmisión de Alberto Fernández, hubiéramos hecho lo mismo”, agregó la conductora de Ruleta Rusa en referencia al discurso presidencial en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso.

“No hay que darle bola, porque los que terminan haciendo bullying son las propias redes y los propios fandom, esto es típico de los Gran Hermano. Lo hacen por campaña de un jugador o de otro jugador”, señaló Gastón Trezeguet, con la experiencia de haber estado adentro. Y continuaron con el análisis de lo que acontece en la casa más famosa del país.

