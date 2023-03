Charlotte Caniggia reveló la cirugía que se hizo en su cola en el Hotel de los famosos 2

Fiel a su estilo desenfadado, Charlotte Caniggia se divierte en El Hotel de los Famosos 2, sin ningún prejuicio. Desde que volvió a la Argentina, a los 19 años, luego de vivir toda su vida en Europa junto a sus padres, Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, y su hermano mellizo Alex, ella se destacó siempre por su honestidad al opinar sobre cualquier tema.

En un comienzo, la hermana de El Emperador, había participado en Bailando por un Sueño, el ciclo que conducía Marcelo Tinelli, por El Trece. Y desde entonces se mostró tal cual es, en especial cuando protagonizó junto a su hermano mellizo el reality de la vida de ellos dos: Caniggia Libre.

Ahora, en esta segunda edición del reality de El Trece, en la que en la primera emisión resultó ganador Alex, la influencer juega y habla de todo. Hace una semana, se refirió a la pelea que tienen ella y su hermano con sus padres. Si bien se conocía que estaban distanciados del exfutbolista desde que él dejó a Mariana por la modelo Sofía Bonelli, no se sabía que también estaban alejandos de su mamá.

En una charla dentro del hotel, la influencer disparó: “Hace tres años que no la veo a mi mamá, un montón. Pero bueno, es un poco complicado”. “Qué raro, porque ella fue tan presente con ustedes de chiquitos”, le apuntó Rocío Marengo. “Pero ahora es todo un poco raro. Desde que se separaron ambos, medio que no nos hablan mucho”, complementó Charlotte con un dejo de resignación.

Charlotte Caniggia reveló lo que se hizo en la cola en El Hotel de los Famosos 2 (Foto: Instagram)

“Mi familia es muy difícil porque es muy mediática. Mi papá es famoso, mi mamá también. Y creo que eso es bastante difícil”, analizó Caniggia en backstage. “Yo me peleé con mi mamá y mi papá, estoy peleada con ellos. No me hablan. Ahora como que lo superé y digo: ‘Bueno, ya fue’. Fría. Antes me ponía re mal. Y ahora, ya está, ya fue”, le dijo a sus compañeros del reality show que conducen Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis.

“Es un asunto que trato de no tocarlo”, agregó Charlotte detrás de cámaras. Pero en la charla con Marengo y Neri siguió abriendo su corazón. “La familia medio que se abrió y creo que están mal ellos. Es triste para un hijo no poder disfrutar a sus padres. Pero ya fue, listo. Tengo ganas, pero no es fácil. A veces les mando mensajes y no me contestan”, contó ante la sorpresa de sus interlocutores.

“Nunca me sentí una hija egoísta, para nada”, se definió en el backstage. Pero en la conversación seguía dando pistas de la triste ruptura a familiar, que claramente la afecta aunque manifieste lo contrario. “Lo superé. Antes lloraba, le decía a mi novio: ‘Mi mamá me peleó. Se la agarra conmigo...’. Y él me decía: ‘Basta, tu mamá es así, tu papá es así, dejalos, aceptalos’. Él me acompaña y en ese aspecto me ayuda bastante con los temas familiares”, dijo Charlotte.

Charlotte Caniggia bailó en La Academia (Foto: Franco Fafasuli)

Así como Charlotte pudo abrir su corazón y expresar lo que siente con respecto a su familia, también se ocupa de su cuidado personal, tanto de su físico como de su alimentación. La hermana de Alex se define como muy coqueta a la hora de producirse y lo que más le gusta es comprar ropa.

Durante la emisión del programa del miércoles a la tarde, en una escena se la pudo ver a Charlotte junto a Enzo Aguilar mientras ella pasaba por adelante del influencer en un mini short negro. “¿Eso es tuyo?, ¿Qué hay ahí?”, le preguntó su compañero de certamen. “Lipotransferencia, amigo”, respondió la hermana de Alex Caniggia. Y agregó tocándose la cola: “Te sacan toda la grasa del cuerpo y te la ponen acá”. Después, con honestidad brutal, continuó: “Si hiciera gimnasia estaría más duro, pero está flojito mi culis, mirá, tocá”.

