Charlotte Caniggia disfrutó de las playas de Punta del Este junto con Martina, la ex Gran Hermano 2022

Martina Stewart Usher, Charlotte Caniggia y Kenny Palacios, en las playas de Punta del Este (RS Fotos)

Muchos son los argentinos que aprovechan estos primeros días del año para trasladarse a Uruguay y disfrutar de sus playas, con unos envidiables días de sol. Y así, entre otros famosos y no tanto, quienes fueron vistos en Punta del Este, más precisamente en Playa Mansa, son Charlotte Caniggia, Martina Stewart Usher y Kenny Palacios, más precisamente en Parada 5.

Con botas texanas, como manda el look de estas playas, Charlotte, acompañada de Martina se tomó un tiempo para el relax (RS Fotos)

La participante de El Hotel de los Famosos 2 podría ser sancionada por mostrarse en público, teniendo en cuenta que el reality se encuentra al aire y así fue el contrato que todos firmaron. Según se sabe, hasta el momento en que no se transmita al aire la salida del participante, no puede aparecer en cámaras, y mucho menos brindar reportajes, claro. Sin embargo, según lo visto en los últimos días, no se está cumpliendo esta regla por parte de varios de los jugadores.

Luciendo botas texanas, como es la ultima moda en las playas del este, Charlotte acompañó el outfit con una malla enteriza, pero con un escote que dejó poco a la imaginación y que casi le provoca una mala pasada en el gua, cuando se le corrió y casi queda en topless ante todos los presentes.

Charlotte Caniggia y Martina, rumbo al agua (RS Fotos)

A la hermana de Alex se la pudo ver sin compañía de su novio, Roberto Storino Landi, con quien había afirmado haberse reconciliado tras distanciarse por una escandalosa infidelidad. “Se fueron de viaje al Caribe y la pasaron muy lindo. Priorizaron el amor por sobre la infidelidad y eso fue más fuerte. Es una nueva posibilidad para el amor”, señaló el panelista Juan Etchegoyen. Luego, agregó: “Habrá que ver cómo se porta Charlotte en el El Hotel de los Famosos 2″.

Martina, Charlotte y Kenny Palacios (RS Fotos)

Este lunes, Caniggia debutó en la segunda temporada del mencionado reality de El Trece que cuenta con la conducción de Pampita Ardohain y el Chino Leunis. Hay una gran expectativa con la mediática ya que la primera temporada del ciclo lo ganó su hermano, Alex. “Vengo a defender el título del gran campeón, El Emperador”, dijo en relación a su hermano mellizo en el debut del ciclo.

Charlotte, Martina y amigos en el reparo del sol (RS Fotos)

Respecto de lo que implicaba este nuevo desafío, aclaró que “No me gusta convivir con otros y no llevarme bien. Pasa a diario en la vida, pero esto es convivir con gente para jugar, entonces es complicado” y que además le pidió algunos consejos a su hermano mellizo. Por último, se mostró con mucha fe en la competencia deportiva. “Me gusta correr y también limpiar, así que en eso iré bien. Lo que no me gusta es cocinar”, confesó para luego revelar qué haría en caso de ganar la competencia: “Me iría a países que no conozco, como China, por ejemplo. Lugares raros”.

Martina Stewart, sol y relax en Punta del Este (RS Fotos)

Junto con la hermana de Alex también se encontraba allí Martina Stewart Usher, la ex participante de Gran Hermano, que pese a mostrarse confiada en el repechaje, no pudo volver a ingresar a la casa. Es que la joven de 25 años,. pese al poco tiempo en pantalla, generó algunas polémicas, incluso con declaraciones anteriores a ingresar a la casa.

En el video de su presentación en el programa, ella había asegurado: “A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari... para analizar”. Este comentario generó una ola de críticas en su contra, pero como ella ya estaba aislada, recién se enteró de la polémica al ser eliminada de la casa.

Martina Stewart, la ex Gran Hermano que generó polémicas ya antes de ingresar a la casa (RS Fotos)

“Yo estaba cancelada desde que entré al estudio”, aseguró Martina y señaló que otro factor que la afectó fue la circulación de supuestas denuncias de maltrato por parte de algunos de los alumnos que habría tenido en un colegio donde se desempeñaba como profesora de Educación Física. “Era todo mentira y la gente se lo comió... no estuvo bueno”, manifestó la exparticipante en declaraciones a Biri Biri, programa de streaming que conducen Tupi Saravia, La Tía Sebi, Stefano de Gregorio y Julieta Puente en República Z.

