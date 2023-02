Charlotte Caniggia confesó que hace tres años que no ve a Mariana Nannis: “Les mando mensajes y no me contestan”

Charlotte Cannigia contó que hace tres anos que no habla con su mamá (Video: El Trece)

La escena ocurrió en la cocina de El Hotel de los Famosos 2 (El Trece) y el diálogo lo mantuvieron Charlotte Caniggia, Rocío Marengo y Axel Neri. De pronto, el modelo arrojó una pregunta. “¿Tus viejos están acá?”, interrogó a Charlotte para saber sobre el presente Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

“No, no. Mi papá está en Italia, ahora. Y mi mamá en España, en Marbella. Ella no tiene muchas amigas, tiene pocas. Es bastante cerrada. Tiene a mi tío, su hermano, que está con ella. Pero tiene pocas amigas”, respondió la hermana de Alex Caniggia.

Y de pronto, arrojó la bomba: “Hace tres años que no la veo a mi mamá, un montón. Pero bueno, es un poco complicado”. “Qué raro, porque ella fue tan presente con ustedes de chiquitos”, le apuntó Marengo. “Pero ahora es todo un poco raro. Desde que se separaron ambos, medio que no nos hablan mucho”, complementó Charlotte con un dejo de resignación.

“Mi familia es muy difícil porque es muy mediática. Mi papá es famoso, mi mamá también. Y creo que eso es bastante difícil”, analizó Caniggia en backstage. “Yo me peleé con mi mamá y mi papá, estoy peleada con ellos. No me hablan. Ahora como que lo superé y digo: ‘Bueno, ya fue’. Fría. Antes me ponía re mal. Y ahora, ya está, ya fue”, le dijo a sus compañeros del reality show que conducen Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis.

“Es un asunto que trato de no tocarlo”, agregó Charlotte detrás de cámaras. Pero en la charla con Marengo y Neri siguió abriendo su corazón. “La familia medio que se abrió y creo que están mal ellos. Es triste para un hijo no poder disfrutar a sus padres. Pero ya fue, listo. Tengo ganas, pero no es fácil. A veces les mando mensajes y no me contestan”, contó ante la sorpresa de sus interlocutores.

“Nunca me sentí una hija egoísta, para nada”, se definió en el backstage. Pero en la conversación seguía dando pistas de la triste ruptura a familiar, que claramente la afecta aunque manifieste lo contrario. “Lo superé. Antes lloraba, le decía a mi novio: ‘Mi mamá me peleó. Se la agarra conmigo...’. Y él me decía: ‘Basta, tu mamá es así, tu papá es así, dejalos, aceptalos’. Él me acompaña y en ese aspecto me ayuda bastante con los temas familiares”, dijo Charlotte.

Por último y como para dar por cerrado un tema que no tenía ganas de tocar, se refirió al sentimiento de su mellizo Alex, el ganador de la primera edición de El Hotel... . “Y mi hermano está igual que yo, nos re gustaría estar en familia. Yo creo que uno hace lo que siente y ya está, es así”, cerró Caniggia al respecto.

Mariana Nannis y Charlotte Caniggia en 2016

Semanas atrás, la propia Charlotte se había referido a este tema en sus redes sociales cuando tuvo un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram. “Estoy con muchas ganas de contarles sobre mi así que pregunten”, planteó la mediática y abrió la “caja de preguntas”.

Uno de sus seguidores le consultó: ¿Te llevás bien con tus papás?”. La joven reveló cómo está el vínculo actual con Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia: “No. No tengo ningún tipo de relación con ninguno de los dos. Cuando se separaron, me dieron la espalda ambos. Sólo me hablaban para buscarme pelea o me hablan mal”.

Luego agregó: “Así que no me hablo con ninguno de los dos. Ya no me importa pero sí lo pasé muy mal y estuve muy triste con esa situación”.

