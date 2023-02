Cuenta regresiva en el embarazo de Calu Rivero: las tiernas fotos con Aíto de la Rúa

Calu Rivero y Aíto de la Rúa

Calu Rivero está pasando por una etapa muy especial en su vida por el nacimiento de su primer bebé, fruto de su relación con Aíto de la Rúa. En esta oportunidad, la actriz, que transita su último mes de embarazo, compartió con sus cientos de seguidores unas emotivas fotografías junto a su pareja.

“Fluyendo con la naturaleza (In the flow of nature)”, escribió la influencer en el posteo en el que aparece sonriendo con su pancita de embarazo, acompañada por el empresario. Rápidamente la publicación se llenó de likes y comentarios cariñosos. Su hermana Marou Rivero escribió un mensaje tierno: “Los amo”.

Recientemente, Dignity había mostrado en sus redes sociales un particular ritual que realizó antes de la llegada de su bebé. “Mover todo al ritmo del tambor, corazón. Si no es ahora, ¿cuándo?”, preguntó la actriz al subir varias historias en su cuenta de Instagram en donde reflejaba cómo fue el momento tan especial junto a sus seres queridos. Y agregó: “El cielo en la Tierra. Ayer celebramos la transformación”. Con varias imágenes, la futura mamá quiso mostrar cuáles fueron los distintos momentos que tuvo el ritual, a la vez que fue una manera de agradecer a quienes la acompañaron en este último tramo de su gestación: “Rodeada de amor y mujeres llenas de gracia”.

Además, la modelo dio a conocer qué significado tiene para ella este encuentro de mujeres: “Me di cuenta lo importante que es atravesar cada momento de transformación con música y movimiento. Hace que todo fluya más, conscientes de cada paso que damos. Como hacían los ancestros que tenían rituales para todo”.

La ceremonia se conoce como Belly Blessing (Bendición del vientre) y se trata de un ritual, de origen navajo -una tribu indígena estadounidense-, donde se reúnen las mujeres cercanas a la embarazada. La práctica tiene la finalidad de otorgarle “energía femenina” al nacimiento, para favorecer a la embarazada en esta nueva etapa que enfrentará. Lo que se busca además es fortalecer el último tramo de la gestación. No hay participación de hombres, por lo que Aíto estuvo ausente en este ritual.

Por otra parte, la pareja había decidido develar el nombre de su primogénito. Tao, porque es un nombre que puede ser de niña o de niño y significa “el camino de la vida”. De origen chino, es uno de los nombres más tradicionales de la cultura oriental. La actriz contó que el nombre en el taoísmo se refiere a la esencia primordial o al aspecto fundamental del universo y el ser humano.

Cabe recordar que la historia de amor entre Calu y Aíto comenzó trece años atrás, y estuvo en pausa hasta que se reencontraron en el 2021. Sus vidas avanzaron como líneas paralelas, enfocados los últimos años en la espiritualidad y la sustentabilidad, y cuando sus caminos volvieron a cruzarse se dieron cuenta que estaban en la misma sintonía.

En diciembre de 2008 surgieron fuertes rumores de romance, y aunque en un principio sus allegados aseguraban que se trataba solo de una amistad que databa de más de un año, Rivero confirmó el noviazgo poco después. “Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto”, expresó la actriz en aquella oportunidad. Ahora, la pareja espera con ansías la llegada de su primer bebé.

