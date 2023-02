Reapareció Emily Lucius y recordó su controversial paso por El Hotel de los Famosos: “No tenía ganas de vivir”

La palabra de Emily Lucius tras su paso por El Hotel de los Famosos

En la primera edición de El Hotel de los Famosos, Emily Lucius había quedado en el ojo de la tormenta por convertirse en una de las instigadoras del hostigamiento que sufrió el animador Locho Loccisano por parte de varios participantes durante el transcurso del reality que llevaron adelante Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis.

Así, su participación quedó bajo la lupa de los seguidores del programa y este lunes Emily dio una nota a Intrusos tras una larga ausencia ausencia mediática y recordó su paso por el programa de El Trece cuando fue consultada si había visto la segunda edición que está saliendo al aire de lunes a viernes a las 18.30. “No estoy viendo el programa. Te soy honesta e El Hotel… la pasé bárbaro, pero cuando salí la pasé tan mal que no quiero verlo”, respondió.

La influencer se justificó su respuesta al comentar: “La pasé mal por todo lo que se generó posterior al Hotel que hoy en día me llevo bárbaro con todos, pero se generó algo que todavía no logro entender realmente”. “¿Necesitaste apoyo profesional?”, le preguntó el cronista del programa de América.

“Estuve un mes y medio internada en mi casa con asistencia psiquiátrica”, disparó la influencer

“Estuve un mes y medio internada en mi casa con asistencia psiquiátrica, psicólogos y mi familia apoyándome. Realmente no tenía ganas de levantarme de la cama para nada, ni para comer y ni para trabajar, ni a vivir siquiera”, agregó la hermana de Belu Lucius que dejó al descubierto el mal momento que transitó una vez terminado el programa.

En la misma nota fue consultada sobre la denuncia de abuso que realizó Flor Moyano contra Juan Martino en la presente edición del reality. “No estoy al tanto de nada, más por un tema mental. Lo único que pido es que nadie sufra porque con toda esta movida de los realities... Si sé que hay chicos de Gran Hermano que decidieron bajarse de las redes sociales porque les hace mal y realmente me preocupa y me apena porque pasé por eso y no está bueno”, concluyó haciendo referencia a lo que ocurrió días atrás con Tomás Holder, el también influencer rosarino que publicó un alarmante mensaje sobre su estado de salud.

Emily Lucius y Martín Salwe se pusieron de novio cuando estaban en El Hotel de los Famosos, pero una vez afuera la relación no prosperó

Recordemos que durante la edición de El Hotel de los Famosos, todas miradas se dirigieron hacia Emily, quien -como decían los adolescentes en el secundario- tomó de punto a Locho, si bien, hay que decirlo, no fue la única. La repercusión y las críticas sobre su accionar fueron tan grandes que terminarían provocando su salida anticipada del ciclo. Hasta debió resguardarse en su casa por miedo de mostrarse en público. El cuestionamiento y hostigamiento que recibió en las redes sociales -su principal fuentes de ingresos, siendo influencer- fue muy fuerte. La acusaban de burlarse permanentemente de los demás. Perdió seguidores y también marcas que la tenían contratada.

Además, la abrupta separación de Emily Lucius y Martín Salwe tomó a todos por sorpresa. Es que la pareja, que se conoció en el ciclo venía haciéndose varias demostraciones de amor y todo parecía marchar más que bien. El propio Salwe había reconocido que el noviazgo llegó a su fin porque a la influencer no le gustó la incorporación de él a Sex, la obra que dirige José María Muscari y de la cual el locutor forma parte del elenco que se presenta este verano en Mar del Plata.

