La filosa frase de Emily Lucius tras su separación de Martín Salwe

La abrupta separación de Emily Lucius y Martín Salwe tomó a todos por sorpresa. Es que la pareja, que se conoció durante las grabaciones de la primera temporada de El Hotel de los Famosos -donde incluso él llegó hasta la final junto a Alex Caniggia -, venía haciéndose varias demostraciones de amor y todo parecía marchar más que bien. Sin embargo, días atrás Luli Fernández informó en Socios del espectáculo que la relación entre ellos había llegado a su fin.

“En su momento contamos esta separación y ellos lo desmintieron. Pero la relación nunca estuvo del todo consolidada”, aseguró la panelista. Además, explicó el motivo por el que Martín no subía fotos con Emily en sus redes sociales. “Yo ya sé que es una relación que no va a prosperar y, la verdad es que no me quiero mostrar”, habría dicho el locutor.

Emily Lucius y Martín Salwe supieron ser una de las parejas más estables de la primera temporada de El Hotel de los Famosos

Luego, el propio Salwe había reconocido que el noviazgo llegó a su fin porque a la influencer no le gustó la incorporación de él a Sex, la obra que dirige José María Muscari y de la cual el locutor formará parte del elenco que se presentará este verano en Mar del Plata. “Terminamos hace varias semanas, ella no se bancó que haga la obra. Fue a ver la de Capital y no le copó que su pareja haga eso”, dijo él, en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

Lo cierto es que, hasta ese momento, Emily no había hablado al respecto, pero este domingo fue invitada a la edición famosos de 100 argentinos dicen (El Trece), donde lanzó una picante frase sobre la ruptura. Todo comenzó cuando en el estudio sonaba la canción “Brillante sobre el mic”, en particular la frase del estribillo que dice: “Hay recuerdos que no voy a olvidar”. Entonces, Darío Barassi se dirigió a Lucius y lanzó, picante: “Bueno, vos los últimos borralos”.

En tanto, aprovechó la ocasión para indagar sobre la situación sentimental de su invitada: “¿Cómo seguimos de...?”. Inmediatamente, Emily captó la indirecta y respondió: “Estamos muy bien”. “¿En serio?”, se sorprendió el conductor, que pensó que hacía referencia a su relación. “Solita”, aclaró ella. “Ah, ok, ¿pero el amor terminó?”, insistió él. “Sí”, contestó ella. Acto seguido, Barassi quiso saber si la decisión era definitiva y la exparticipante de El Hotel de los Famosos no esquivó la pregunta. “Bueno, el amor es tan lindo, hay que disfrutarlo”, señaló. Y destacó: “Cuando uno empieza a sufrir, ya está”. “Bueno, ¿le mandamos un beso a Martín?”, le consultó Barassi. “A todos le mandamos un beso”, cerró ella. “Ah, ya voy entendiendo...”, lanzó el anfitrión. “¡No, no!”, se disculpó ella, pensando en que su última frase podría haber generado un malentendido.

El último gesto de amor que Salwe le había hecho a su entonces novia había sido a mediados de septiembre, cuando ella viajó a Punta Cana con su familia. En ese entonces, ella cumplió años y él se encargó de sorprenderla con un romántico regalo que le hizo llegar al hotel donde se hospedaba. “Recibí sorpresas que me emocionaron mucho”, reconoció la influencer en su cuenta de Instagram, y dejó ver una parte de la caja personalizada de bombones que llegó a la habitación del hotel en que se estaba quedando. “¡Feliz cumple, bebé! ¡Que la vida te llene de alegrías! Y gracias a estos laburantes de Punta Cana armamos todo”, escribió Martín al mismo tiempo, junto a un video publicado por la empresa que colaboró con la logística y el detalle de que todo fuese hecho con chocolate blanco, el preferido de la menor de las Lucius.

