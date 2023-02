Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi pasaron la noche juntos en la suite de El Hotel de los Famosos 2

El romance entre Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi sigue en alza según las acciones que se van mostrando de El Hotel de los Famosos 2 (El Trece), el reality show que conducen Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis. En lo que se vio de la última emisión del programa se vio cómo la pareja compartió la lujosa suite de la estancia.

Así se confirmó el romance entre Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi en El Hotel de los Famosos 2 Se conocieron en el reality show de El Trece y en cada episodio fueron dando un paso más en su relación. Esta vez, lo admitieron delante de sus compañeros VER NOTA

Todo ocurrió después de que Fernando Carrillo y Emiliano Rella les cedieran el cuarto confortable e ideal para parejas al imponerse en el desafío de huéspedes. “Bueno, brindemos”, le propuso ella al llegar a la habitación. “Yo brindo por vos”, le dijo él, feliz mientras alzaba también su copa. “Bueno, yo voy a brindar por vos, porque estás como mostrando todo lo que algunos saben y otros no, acá, y está buenísimo”, se la siguió Delfina. Y le agregó un romántico: “Sos querible, sabelo”, mientras lo abrazaba.

“Te quiero”, le dijo él. “Yo también, mucho”, le devolvió ella. “¿Sabés qué flasheé hoy? Los cuatro finalistas, los cuatro fantásticos. Carrillo, Rella, vos y yo”, le auguró él una vez que estuvieron acostados en la cama king size. “En todas me incluye, es una cosa amorosa”, confesó ella después, en situación de backstage. “Es una palabra fuerte decir enamorado o no, pero prefiero seguir con mi barrio y decir ‘una loca que me encanta’”, dijo él por su parte.

Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi en la cama de El Hotel de los Famosos 2

“Entré al reality y me pasaron cosas...”, contó recientemente Delfina sobre su romance con el exboxeador, en una entrevista telefónica que le dio a Socios del Espectáculo (El Trece). “Estoy de novia con Martín, me enamoré, él es muy genuino”, confirmó la modelo muy emocionada en una charla con el periodista Rodrigo Lussich. Esta semana, se pudo ver en El Hotel... que los participantes admitían frente al resto de sus compañeros tener un vínculo amoroso.

Delfina Gerez Bosco habló de su relación con Martín Coggi: “Estoy de novia, me enamoré” La conductora y el exboxeador participaron en El Hotel de los Famosos 2, donde comenzaron un vínculo amoroso que provocó un escándalo VER NOTA

Pero, esta historia se da en un contexto complejo ya que Delfina fue acusada de haberle sido infiel a Fernando Beni. Él mismo fue quien destapó esta situación: “Estábamos en crisis pero no separados. En fin, un cornudo más en la viña del Señor, pero tranqui. La que es del medio es ella, que haga su vida. Yo quiero cuidar a mi hijo, nada más. Nosotros somos grandes”.

Gerez Bosco dio una versión diferente sobre su relación con el padre de sus hijos: “Yo entro separada al hotel. Nosotros veníamos mal de antes. Nunca hablé de mi vida privada, siempre tuve perfil bajo. Cuando me llaman de El Hotel... dije que sí, obvio, era una posibilidad de que me vieran posmaternidad, para generar más laburo”.

Delfina Gerez Bosco habló de su separación con Fernando Beni

Además, la conductora aclaró que ya no convivían juntos: “Antes de entrar al reality, no estábamos durmiendo juntos. Sus cosas están acá, pero él estaba durmiendo afuera, no hay mucha historia. Él no está mucho en Capital por su trabajo, no convivíamos mucho antes”.

Martín Coggi le confesó sus sentimientos a Delfina Gerez Bosco: “¡Dijiste la palabra!” El exboxeador y la modelo compartieron una charla íntima en el jacuzzi de El Hotel de los Famosos 2 en la que hablaron de su relación VER NOTA

Antes de entrar al hotel, Delfina habló con Fernando y le preguntó que debía decir respecto a su vínculo. “Él me dijo: ‘Decí lo que quieras, qué se yo’. Yo le dije: ‘Voy a entrar y ahí vemos si nos extrañamos, si volvemos, qué carajo hacemos”. Por este motivo se sorprendió cuando él dijo públicamente que era un cornudo: “No me cuido, estaba caliente, le salió así”.

La modelo admitió que estando en las grabaciones del reality le dijo que se quería divorciar, pero no se animó a contarle que estaba comenzando un romance con Coggi. “Se lo iba a decir cuando saliera”, afirmó. Sin embargo, Fernando se enteró porque se lo contó Kate Rodríguez, quien fue invitada al hotel y decidió llamarlo para contarle sobre el romance. Ahí se desató el escándalo.

Seguir leyendo: