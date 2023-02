Nancy Pazos reveló la frase que le dijo a Alfa fuera del aire y lo hizo llorar

La palabra de Alfa tras su eliminación (Video: "Gran Hermano 2022")

El domingo pasado, el público decidió que Walter Santiago -popularmente conocido como Alfa- abandonara la casa de Gran Hermano 2022. El hombre más grande del certamen (cumplió 61 años en enero) había superado otras placas de nominación pero no pudo en un mano a mano con Romina, con quien tenía una relación de amistad dentro de la casa pero que se rompió semanas atrás luego de protagonizar una fuerte discusión, consecuencia de la cual no volvieron a dirigirse la palabra.

Estallaron los memes por la eliminación de Alfa de la casa de Gran Hermano 2022 El participante salió del reality de Telefe con el 52,83% de los votos frente al 47,17% que obtuvo Romina VER NOTA

Al día siguiente de la gala de expulsión, y como suele suceder desde que comenzó el reality, el reciente eliminado se presentó en El Debate, conducido por Santiago del Moro y los analistas, y no solo se enfrentó a ellos sino también con sus excompañeros. Laura Ubfal, Nancy Pazos, Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Ceferino Reato son algunos de los panelistas que estuvieron presente aquel día y entre las primeras situaciones que plantearon fue la relación que Alfa tenía con Camila, de 21 años.

El cuestionamiento se dio luego de que dentro de la casa surgieran dudas al respecto, incluso entre los propios participantes. Por caso, ambos fueron llamados, cada uno por su lado, al confesionario para que hablaran al respecto. Ella contó que lo veía como un amigo, o una figura más paternal, mientras que él aclaró que no la veía como a una hija, sino como a una mujer.

Nancy Pazos y Alfa en El Debate

Así las cosas, y a partir de una serie de situaciones que se dieron en la casa -como un momento en la cocina en el que Alfa se le acercó a Camila a hablarle por la nuca mientras- en las redes se generó una polémica que el participante aclaró recién cuando salió. Negó intentar tener un romance con su compañera y enfatizó que no tenía ninguna otra intención de relación más que la se vio dentro del reality.

“Yo inventé a ‘Hola, Susana’”: Alfa de Gran Hermano 2022 dijo ser el creador de la mítica frase de la diva, pero nadie le creyó El participante sorprendió con una anécdota que vivió en su infancia con la conductora y terminó todo el estudio a las risas VER NOTA

Nancy Pazos -quien tiempo atrás había calificado de “viejo verde” a Alfa en sus redes sociales-, reveló lo que sucedió con el hombre una vez que finalizó la emisión del programa que conduce Santiago del Moro. “Cuando terminó el programa se queda Sol Pérez hablando con él y yo. Nos habíamos sacado una foto todos juntos. En determinado momento, su negación era tal que en un momento le digo: ‘Quedaste como un viejo verde. Tenías inclinaciones sexuales hacia ella’”, contó la periodista en A la Barbarossa, el ciclo de las mañanas de Telefe Georgina Barbarossa en el que se destaca como panelista.

“En ese momento, se quebró y rompió en llanto. Se emocionó más”, aseguró Pazos y detalló que automáticamente pidió la intervención de un profesional: “Yo llamé al psicólogo y que se hiciera cargo”.

El tuit de Nancy Pazos sobre Alfa

Luego, agregó: “Te digo la verdad: no estaba para andar canalizando qué era lo que le pasaba. Lo único que me di cuenta era que estaba en shock. No sé por qué lloró -continuó-. Él se mostraba tan afable, tan divertido y tan negador en el programa. Viste cuando alguien te niega tanto y subís más”, analizó sobre el accionar de Alfa en su primera participación tras su salida de la casa más famosa del país.

Ariel, de Gran Hermano 2022: “Cuando salió Alfa me sentí satisfecho” Invitado al programa Estamos en una, de Republica Z, el ex participante del reality se refirió a lo vivido dentro de la casa y al futuro VER NOTA

Con el correr de los días, Walter pudo dar su versión de los hechos y aclarar sus verdaderas intenciones con Camila, que no eran más que la de mantener una buena relación. Por caso, aseguró que no le interesa ser amigo de ninguno de los participantes. Regresó a El Debate y también fue invitado al programa de Georgina Barbarossa, en donde volvió a encontrarse con Nancy Pazos luego de aquella situación que se vio fuera del aire.

Este jueves, Alfa transmitió en vivo desde su cuenta de Instagram y mostró la intimidad en la sala de maquillaje del estudio de Georgina Barbarossa. Allí, se encontró con Nancy Pazos y bromeó al intentar darle un beso en la boca. “Yo dije cosas tan horrendas de vos. No pueden creer”, aseguró la panelista sobre los seguidores que estaban viendo el video. De inmediato, Alfa amagó a acercarse, y ella reaccionó. “No, salí de acá. Lo único que falta. Te lo cobro”, sostuvo..

“Yo te lo cobro a vos. Ojo que vos vas a querer vivir de mí”, replicó él. “Me encantaría, sería la primera vez en mi vida que viviría de un hombre”, agregó la panelista, y Alfa siguió bromeando: “Y yo siempre quise encontrar a una periodista que me banque y me mantenga”.

La reacción de Nancy Pazos cuando Alfa le quiso dar un beso en la boca (Instagram)

Seguir leyendo: