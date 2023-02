El reencuentro en vivo entre Georgina Barbarossa y Alfa de Gran Hermano 2022: “No te hagas el seductor”

El reencuentro entre Georgina Barbarossa y Alfa de Gran Hermano 2022

Pocas horas después de que Walter Alfa Santiago haya ingresado a la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe), Georgina Barbarossa contó que se había vinculado con él previamente. “Yo lo conozco, es re sensible”, comenzó contando la conductora en el aire de A la Barbarossa (Telefe) y siguió: “¿Les cuento? No puedo contar, hay cosas que no puedo contar. No puedo dar tantos detalles, es un participante no sé si estoy autorizada”, dijo desentendiéndose del asunto, pero ante la insistencia de sus panelistas, continuó hablando.

“¿Lo conocés vestido o desnudo?”, quiso saber Nancy Pazos y Georgina no quiso responder: “Lo conozco mucho, sabía que iba al reality, me llamó y me preguntó si participaba y le dije: ‘Hacé lo que quieras, yo no iría, con el hecho de que hay un solo baño no iría’”. Sin dar mayores detalles, contó que se conocieron en pandemia y que Alfa fue a su casa con un auto antiguo. Sin embargo, adelantó que él no entró a su hogar ya que la actriz estaba con su madre y tenía que cuidarla.

Luego de que se consumara la eliminación del sexagenario, el reencuentro con la conductora era muy esperado y se concreto en la emisión de este miércoles de Cortá por Lozano (Telefe), en donde Georgina está reemplazando a Verónica Lozano, quien está de vacaciones. Al ingresar Alfa y saludarse con Barbarossa, comenzó a sonar la clásica fanfarria de bodas.

El abrazo entre Georgina Barbarossa y Alfa de Gran Hermano 2022

”Ay, me ponen esta música, chicos...”, apuntó la conductora a su producción, mientras Alfa le extendió su brazo cual novio en el altar. “Mirá si me voy a casar con vos, nos llevaríamos como el culo”, le espetó Georgina al ex “hermanito”. “No, mentira, vos no me diijste eso”, la chicaneó él. “Tenés que deconstruirte... No te hagas el seductor, yo te conozco bien”, quiso cerrar el tema Barbarossa.

Sin embargo, desde el panel metían fichas. “¿Le trajiste un regalo?”, le preguntaron a Alfa. “No, no lo pude entrar... ¿cómo hago para entrar un auto acá adentro?”, dijo en tono canchero y provocó algunas risas a su alrededor. “Es un chanta, tiene un filo...”, lo describió Georgina.

“Vamos a aclararle a la gente... Él fue alumno mío de teatro. Yo conté que te conocía muy bien, que es una persona muy sensible”, comenzó diciendo Barbarossa como para aclarar nuevamente cómo era su vínculo con Alfa. “Nunca dije que yo había tenido algo con vos... Sí que vos habías tenido algo conmigo. ¡Yo con vos no!”, dijo Walter en broma. “Nah, con ella y con Diego Rinaldi hicimos clases de teatro y es increíble. Lo hicimos por mucho tiempo. A mi me emocionaba mucho. Formamos un grupo maravilloso”, cerró al respecto.

El reencuentro entre Georgina Barbarossa y Alfa de Gran Hermano 2022

Sin embargo, Alfa no dejó por un segundo su tono galante y cuando Georgina lo invitó al diván a conversar mano a mano, él puso voz de Roberto Galán y dijo: “En el living del amor...”. Y aunque ella se rió, después le apuntó: “Me dabas mucha bronca, me hacías enojar cuando te ponías misógino, homofóbico, discriminador, machista... Te tenés que deconstruir”. “Antes me diste clases de teatro, ahora dame clases de deconstrucción”, le pidió él. Y a partir de ahí, comenzaron a desandar algunos de sus mejores y más polémicos momentos dentro de la casa del reality show.

