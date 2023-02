Gran Hermano 2022: la charla entre Julieta y Daniela en la previa de la fulminante

Gran hermano 2022: Julieta y Daniela hablaron de la fulminante

“¡Hubo fulminante!”, anunció Santiago del Moro al comenzar una nueva gala de nominación de Gran Hermano. Así fue como se alteró el normal desarrollo de la jornada con miradas en uno y otro sentido, tratando de entender quién había sido responsable de esa decisión contra quién recaía. Así las cosas, a los pocos minutos confirmó que Camila, la chica de Ituzaingó, sería la primera en ir a placa directamente debido al uso de esta herramienta.

“Vengo a usar mi fulminante, primero quiero confesar algo que me la baja un poco y es que ya estoy pensando que en la semana van a venir a gritarlo y esas cosas, así que le quería pedir a la gente si podía quedar entre nosotros, que sea nuestro secreto. Pero si se tiene que picar, que se pique, la vida es una y la fulminante es una y no me quiero quedar con las ganas de hacerla. No me quiero quedar con las ganas de nada en esta casa”, comenzó Julieta a justificar la decisión que tomó.

Y continuó: “Se la voy a hacer a Camila. Yo ya sé de una persona a la que le vinieron a gritar ‘traidora’ y me parece que los gritos no estaban muy equivocados, entonces una vez me puede pasar que me adviertan de esas cosas y dudarlo dos veces, no. Hay cosas que sinceramente no me cierran de ella, cosas de tibia, es la verdad. Por ejemplo, que la escuché tirar un comentario en el pasillo y cuando se lo preguntamos lo niega. Cuando se pelearon Romi y Alfa, decía que se tapaba los oídos para no escuchar la pelea y no tomar partido de ninguna parte. Después, cosas de la relación con Alfa que me parece que más que nada fue un juego para ella”.

Gran Hermano 2022: Se hizo la primera fulminante y la casa quedo sorprendida

Para finalizar, agregó: “También lo hago porque sé que esta semana probablemente ya que Romi es líder nos quieran mandar a mí y a Dani juntas a placa y sé que muchas personas iban a ir por Cami y ahora no lo van a poder hacer, por lo tanto vamos a ser más en la placa y los votos van a estar más dispersos. Lo dejo todo en manos de la gente, confío en que ven más de lo que nosotros vemos y que muy diferente no pensamos”.

Pero claro, eso no comenzó allí, y en la madrugada previa a esa decisión, Julieta y Daniela se encontraban en una de las camas pensando la estrategia,. “Es mejor porque se agranda la placa, como pensando que todos van a votar a una persona y no lo pueden hacer, como que se reparten más los votos””, explicó la actriz.

Ante ello, Daniela respondió: “Claro, y justo una persona te da un voto a vos, y un voto a mí y tenemos un punto las dos. Es un dolor de huevos, tenemos que evitar eso”, para luego Julieta mostrarse molesta aclarando que le duele esta instancia en que menos participantes se encuentran, y luego de tantos meses de convivencia, porque se generan vínculos que indefectiblemente con el correr de las placas van a alejarse.

En el mismo sentido, Daniela, ya con la voz quebrada, aseguró: “Pienso algo y de repente me vienen con rosas. ¡No me hagan esto! ¡Te juro que no puedo!”, en referencia a las flores que los varones entregaron a las mujeres de la casa este 14 de febrero, para después volver a centrarse en las nominaciones: “Quiero pensar en motivos, obviamente son súper importantísimos, mega, híper importantes por si compartimos una placa son súper importantes los motivos, pero no... Gran Hermano es parte de este juego, de que va pasando el tiempo, vas uniendo lazos, y llega un momento que quieras o no, no tenés opciones”.

Para cerrar, dijo que “todo juegan cuando entran por esa puerta, culpa no hay que sentir. Y cuanto mejor jugador sos, mejor te va. Esto es una cajita de sorpresas, todo puede pasar”.

