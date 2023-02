Delfina Gerez Bosco habló de su relación con Martín Coggi: “Estoy de novia, me enamoré”

Delfina Gerez Bosco habló de su separación con Fernando Beni

Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi comenzaron una relación amorosa mientras participaban en El Hotel de los Famosos 2 (El Trece). “Entré al reality y me pasaron cosas...”, aseguró la conductora sobre su romance con el exboxeador, en una entrevista telefónica con Socios del Espectáculo (El Trece).

“Estoy de novia con Martín, me enamoré, él es muy genuino”, confirmó la modelo muy emocionada en una charla con el periodista Rodrigo Lussich. Esta semana, se pudo ver en El Hotel... que los participantes admitían frente al resto de sus compañeros tener un vínculo amoroso.

Pero, esta historia se da en un contexto complejo ya que Delfina fue acusada de haberle sido infiel a Fernando Beni. Él mismo fue quien destapó esta situación: “Estábamos en crisis pero no separados. En fin, un cornudo más en la viña del Señor, pero tranqui. La que es del medio es ella, que haga su vida. Yo quiero cuidar a mi hijo, nada más. Nosotros somos grandes”.

Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi

Gerez Bosco dio una versión diferente sobre su relación con el padre de sus hijos: “Yo entro separada al hotel. Nosotros veníamos mal de antes. Nunca hablé de mi vida privada, siempre tuve perfil bajo. Cuando me llaman de El Hotel... dije que sí, obvio, era una posibilidad de que me vieran posmaternidad, para generar más laburo”.

Además, la conductora aclaró que ya no convivían juntos: “Antes de entrar al reality, no estábamos durmiendo juntos. Sus cosas están acá, pero él estaba durmiendo afuera, no hay mucha historia. Él no está mucho en Capital por su trabajo, no convivíamos mucho antes”.

Antes de entrar al hotel, Delfina habló con Fernando y le preguntó que debía decir respecto a su vínculo. “Él me dijo: ‘Decí lo que quieras, qué se yo’. Yo le dije: ‘Voy a entrar y ahí vemos si nos extrañamos, si volvemos, qué carajo hacemos”. Por este motivo se sorprendió cuando él dijo públicamente que era un cornudo: “No me cuido, estaba caliente, le salió así”.

La modelo admitió que estando en las grabaciones del reality le dijo que se quería divorciar, pero no se animó a contarle que estaba comenzando un romance con Coggi. “Se lo iba a decir cuando saliera”, afirmó. Sin embargo, Fernando se enteró porque se lo contó Kate Rodríguez, quien fue invitada al hotel y decidió llamarlo para contarle sobre el romance. Ahí se desató el escándalo.

En esta segunda temporada del reality se generó una polémica luego de que Flor Moyano denunciara a Juani Martino por abuso sexual con acceso carnal. La influencer y el hermano de la periodista Majo Martino se vincularon a partir de su participación en El Hotel de Los Famosos 2.

Luego de haber denunciado en la Justicia, Flor Moyano se expresó para agradecer las diversas muestras de solidaridad y empatía. “Escribo para agradecerles a cada uno de ustedes por las enormes muestras de afecto, empatía y cariño que me están mandando en este momento”, expresó con letras blancas sobre un fondo negro impresas en una Instagram Story.

“Es un momento sumamente delicado y difícil para mí, donde estoy trabajando en hacerme fuerte para recuperar mi vida y dejar en manos de la Justicia los hechos denunciados de los cuales fui víctima”, cerró Flor en el escrito. En la publicación siguiente de su cuenta de Instagram, compartió un posteo de su abogado Roberto Castillo. “Para ayudar a una víctima primero hay que entenderla. Nunca juzgarla”, comienza diciendo el letrado en su carta.

“Hay que aprender a guardar silencio ante el desconocimiento y ser respetuoso al proceso espiritual de reconstrucción”, prosiguió. “Por mi parte voy a trabajar con absoluta vehemencia profesional para hacer honor a la confianza que Flor Moyano depositó en mi y en los enormes profesionales que intervienen en este proceso.

“Una vez más, la sociedad y los medios tienen la oportunidad de dar una muestra de empatía para con las personas víctimas de abuso”, enfatizó el representante legal de la influencer. Y cerró con un mensaje críptico pero reflexionando sobre la industria televisiva: “Y marcarle a los televidentes de que para el abuso y la violencia no existe un doble standard que se activa en función de los intereses económicos del mercado”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

