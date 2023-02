Martín Coggi le confesó sus sentimientos a Delfina Gerez Bosco: “¡Dijiste la palabra!”

Delfina Gerez Bosco y Martin Coggi hablaron de su relación en el jacuzzi (ElTrece)

A un mes de terminada la grabación de El Hotel de los Famosos 2, la relación entre Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi ya es un hecho. Luego de haber compartido unos días de vacaciones en Mar del Plata junto a otros de los participantes del ciclo, la modelo y el exboxeador comenzaron, de a poco, a blanquear su romance en las redes sociales. Sin embargo, en el reality de ElTrece, recién ahora empezaron a emitirse las charlas en las que ambos reconocen que algo fuerte pasa entre los dos.

Este viernes, sin ir más lejos, pudo verse en pantalla cuando, a modo de premio, la ex bañera de Marley y Tony tuvieron la posibilidad de disfrutar de una sesión de jacuzzi, con pétalos de rosas, velas y champagne incluido, en la que ambos aprovecharon para hablar sin tapujos de los sentimientos que los involucran. Y quedó más que claro que el amor había llegado a sus vidas.

“A veces me preguntan por qué estoy con tanta afinidad con vos, por qué hablo tanto casualmente. Y digo que hay cosas que se explican y otras que no. No tengo mucha explicación ni tampoco sé bien cuando empecé a hablar un poco más con vos”, comenzó diciendo con cautela Delfina. Y en el backstage reconoció que, esto que había comenzado con una base de amistad, podía llegar a otro nivel.

Entonces Coggi se sinceró. “Es algo que uno empieza a notar, empieza a sentir...Y cuando vos notás algo o sentís algo o ves que está pasando algo, tenés dos caminos: dejar que eso suceda o clavar un volantazo. Y a mí me parece que ahí está la primera coincidencia entre nosotros, que estamos dejando que suceda”. En ese punto, Delfina reconoció que estaba en un “impasse” con Fernando Beni, padre de su hijo Gennaro, pero advirtió: “No lo dije mucho porque no es un tema que yo quería hablar acá. Pero yo no estoy pensando en conocer a alguien, menos con mil millones de cámaras y con un montón de gente mirando. Ahora, hay un momento en el que te relajás y te pasan cosas o no”.

El posteo de Delfina en Mar del Plata y el comentario de Coggi

Luego, la modelo siguió con su explicación: “Nosotros estamos acá porque somos amigos y ya te das cuenta de que me parecés lindo como chico, como hombre y toda la historia. Hablamos un montón, cosas súper profundas y no tan profundas. Y me entiendo muy bien con vos. Si te sentís mal me pongo mal y si te sentís bien me pongo bien”.

Algo confundido, en el backstage el exboxeador reconoció: “Esta cena me termina dejando más dudas que certezas. Pero algo hay, algo hay...”. Después de que Delfina le contara que no sabía si iba a poder volver a su madre después de una operación a la que había tenido que ser sometida, el hombre decidió ir a fondo: “Esas son situaciones que uno no elige. Y que, como uno no elige, tiene que aceptarlas. No es un impedimento para que yo, porque me dijiste eso, no me enamore de vos”.

Al escuchar esta declaración, la modelo no pudo contenerse. “Uh, dijiste la palabra. ¡Qué fuerte!”, remarcó en medio de una carcajada. “A veces suelo ser un poquito impulsivo, la ansiedad me lleva y no sé si me juega en contra”, dijo Coggi en el backstage. Y le propuso a su compañera empezar de nuevo. Pero lo dicho, ya estaba dicho.

“No me lo esperaba, pero está bien. Si así lo siente y lo quiere decir está bien. Pero me parece también correcto no decirle ’yo también’, porque si yo le digo ‘yo también’ queda raro”, explicó luego Deflina. “¿Qué hacemos con esto? Porque sé que mi situación y la tuya son distintas. Y yo respeto tu situación...pero a su vez me pongo un poquito ansioso”, le dijo entonces el exboxeador. Y la modelo le propuso seguir dejando que pase lo que estaba pasando entre ellos en el reality. “Después, vemos”, concluyó. Y le adelantó que él tenía muchas cosas que hacían que ella se pudiera llegar a “encantar” mucho y que, posiblemente, más adelante le dieran ganas de darle un beso.

