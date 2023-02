Nicole Neumann contó cómo fue el momento en el que conoció a Luca, el hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte

Nicole Neumann contó cómo fue el momento en el que conoció a Luca Cubero, el hijo de su exmarido y Mica Viciconte (Video: Socios del espectáculo, El Trece)

Nicole Neumann regresó de sus vacaciones con sus hijas Sienna y Allegra, aunque Indiana, la mayor que tiene con Fabián Cubero, no fue de la partida. Desde hace unos meses que circula el rumor que entre la adolescente y su madre las relaciones no estarían muy bien.

Las suposiciones de un distanciamiento entre ambas se hicieron más fuertes cuando desde los últimos días de diciembre del año pasado sorprendió no ver a la jovencita cerca de su mamá. La modelo, que fue a pasar las Fiestas y unos días de descanso en Punta del Este, estuvo con su novio Manuel Urcera y con dos de sus hijas.

Sin embargo, en dichas ocasiones, Indiana no fue de la partida. Ni para la Noche de Año Nuevo ni para compartir los días en la playa junto a sus hermanas. Entonces, comenzó a correr la noticia de que la adolescente estaría enojada con su madre y que se habría ido a vivir con su papá, junto a Mica Viciconte y a su hermanito recién nacido, Luca.

Por esos días, a esta polémica se había sumado el padre de Mica, Hugo Viciconte, quien siempre mantuvo un perfil alto al hablar con los medios y al defender a su hija frente a cualquier problema que la involucre. En ese momento, el papá de Mica habló con el periodista Santiago Riva Roy, notero de Socios del espectáculo, el ciclo de El Trece. Y, aunque no quiso salir al aire y por primera vez se negó a hacer declaraciones públicas, contó algunos datos que incentivaron los rumores de peleas familiares.

“Me llamó todo el mundo, pero el tema va muy en serio”, reveló el notero que le dijo Hugo. Y también contó que le manifestó que no quiere meter la pata. “No quiero decir una palabra de más. Pallares en mi lugar me entendería”, dijo Riva Roy con palabras de Viciconte.

A continuación, también destacó que el padre de Mica le confirmó la situación de Indiana. “Hoy está muy cerca de ellos. Le pregunté si estaba en Mar del Plata con él y con su esposa y me dijo que no”, contó el hombre, sobre las vacaciones en el Caribe de su hija con el exfutbolista y las dudas que planteaba sobre en dónde estaba la nena.

Así las cosas, Nicole ya está en Argentina pero sigue sin mostrarse con su hija Indiana. Durante esta mañana, la panelista concedió una nota a Socios del espectáculo y habló sobre su futuro casamiento con Manuel Urcera. “A la boda voy a invitar a las personas que tengo cerca en el día a día, a la gente que me quiere y me hace feliz. Y por supuesto, van a ir invitados de Manu”, aclaró Nicole cuando le consultaron sobre si pensaba participar del evento al padre de sus hijas con su nueva familia.

Al respecto, la conductora reveló un dato que sorprendió a la audiencia. Nicole contó que conoció a Luca, el hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte, el hermanito de sus hijas. “Sí, lo conocí en un evento del colegio de mis hijas”, dijo escueta la modelo. Después, pensó un segundo y aclaró: “Estaba solo con el papá”. Enseguida el notero quiso saber si ella había felicitado a Mica por su reciente maternidad, pero la modelo se negó a seguir hablando. “No, no, basta, no voy a decir nada más. No tuve al bebé en brazos”, destacó antes de poner primera en su camioneta y levantar la nota.

