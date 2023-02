Andrés Nara selló su unión con Alicia Barbasola: “Mis hijas están muy contentas”

Andrés Nara y Alicia Barbasola (RS Fotos)

El suyo fue un noviazgo breve, pero intenso. Y ambos sentían que ya estaban para dar un paso más. Sin embargo, como ninguno de los dos quería pasar por el Registro Civil, Andrés Nara y Alicia Barbasola decidieron hacer celebrar “unión cristiana”. Y se comprometieron en una fiesta para más de cien personas que realizaron este 14 de febrero, Día de los Enamorados, en Espacio Yrigoyen, un salón de la zona de Pacheco.

Así, el padre de Wanda y Zaira y la vedette recibieron la bendición del pastor evangélico Fernando Vienni. Y la sobrina de la novia, Micaela, fue la encargada de acercar las alianzas con sus nombres y esta fecha tan especial grabadas en su interior. En ese momento, Andrés remarcó lo importante que había sido para él encontrar a una persona como Alicia e hizo emocionar a los padres de la mujer, Olga y Alberto, quienes no pudieron ocultar su felicidad.

La ceremonia estuvo a cargo del pastor Fernando Vienni (RS Fotos)

Al borde de las lágrimas, Barbasola le recordó a Nara que había llegado a “sanar” su vida en un momento muy particular. Y es que las primeras conversaciones entre Andrés y ella se habían dado después de la muerte de su hermano Hugo, en octubre del año pasado, cuando conmovido por un posteo suyo en Instagram el hombre le escribió para darle su contención. Un mes y medio más tarde, ambos concretaron su primer encuentro.

La encargada de llevar las alianzas fue Micaela, sobrina de Alicia (RS Fotos)

Alicia lució un vestido que el diseñador Leandro Mareco le preparó en apenas cuatro días, respetando su gusto y personalidad. Estaba compuesto por un corset súper escotado y falda trasparente, a la que durante la ceremonia le agregó una sobrefalda con varias capas de tul blanco. Andrés, por su parte, estuvo lookeado por Tito Samelnik de Matices, quien le preparó un ambo en color negro con camisa blanca y moño. Y reconoció que, en los días previos al evento, se sometió a varios tratamientos de belleza en el centro de estética de su novia para estar a tono con ella.

Los novios se mostraron muy emocionados (RS Fotos)

“Decidimos sellar nuestro amor con una unión cristiana. Andrés me propuso un casamiento, pero yo le dije que a mí no me interesaba firmar ningún papel. Lo nuestro es desde el corazón, es algo emocional. Y lo que a mí me importaba era que estemos bien. Así que para mí, con la bendición de Dios ya era suficiente”, explicó Barbasola en diálogo con Teleshow.

El beso de Andrés y Alicia (RS Fotos)

¿Qué fue lo que lo llevó a dar este paso en tan poco tiempo? “Fundamentalmente, el amor que ella tiene por la familia. Alicia pasó momentos muy dolorosos y los compartimos. No es una chica vulgar, tiene mucho sentimiento. Y la verdad es que nosotros la pasamos muy bien en todos los sentidos, así que queríamos que nuestra unión se consolidara con esta ceremonia”, explicó Andrés.

Alberto y Olga, los padres de Barbasola (RS Fotos)

El hombre, sin embargo, no pudo contar con la presencia de sus hijas, ya que ambas se encuentran fuera del país. Aunque, según dijo, ambas se comunicaron con él para felicitarlo por su compromiso. “Recibí mensajes de las dos y también de Nora, mi exesposa, que no pudo venir por un problema personal pero estaba invitada. Wanda nos dijo que nos veía muy bien y que, apenas llegue a la Argentina, vamos a ir a festejar. Y Zaira lo mismo, solo que quiere que sea una celebración más íntima. Pero las dos están muy contentas por este paso que di con Alicia”, agregó Nara.

Los novios retirándose del altar (RS Fotos)

Después del beso de rigor entre los novios y el aplauso de todos los presentes, los anfitriones dieron comienzo a la fiesta con un video que reflejaba su apasionada historia. Los invitados pudieron disfrutar de una cabina de fotos y de la música del grupo Los Peluca, que hicieron bailar a todos hasta altas horas de la madrugada. Y tanto Andrés como Alicia se divirtieron con sus seres queridos.

El texto que leyó el pastor durante la ceremonia (RS Fotos)

Según anunciaron, por el momento no habrá luna de miel, ya que comenzaron la convivencia en la casa que Nara posee en la localidad de Tigre y prefieren invertir ese dinero en hacer los arreglos necesarios como para que ambos se puedan sentir cómodos en el hogar. Así que el viaje quedará para más adelante. “Queremos acondicionar nuestro nidito de amor”, explicó Barbasola.

Para la fiesta, Alicia lució su vestido sin la sobrefalda (RS Fotos)

“Es hermosa y tiene un corazón enorme. Muchas veces se ve una bomba así, pero está vacía. En cambio Alicia es todo lo contrario. Es una mujer con todas las letras”, concluyó Andrés enamorado. Y se mostró ansioso por la noche de bodas, aunque antes se dispuso a aprovechar cada minuto de la fiesta.

