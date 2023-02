Evangelina Anderson denunció a un colegio por racismo: “Me parece terrible”

Evangelina Anderson regresó sola a Alemania por un motivo muy especial (Foto: Instagram)

Evangelina Anderson volvió a instalarse en la Argentina junto a su familia para acompañar a su marido, Martín Demichelis, quien recientemente se convirtió en el nuevo director técnico de River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo. Entre las múltiples cuestiones domésticas de las que la modelo se está ocupando, una de ellas es encontrar un nuevo colegio para sus hijos Bastian, Emma y Lola. Sin embargo, se llevó una enorme y desagradable sorpresa al intentar hacerlo en una exclusiva institución educativa radicada en la localidad bonaerense de Olivos.

Al comenzar los trámites de admisión de cara al ciclo lectivo 2023, desde el Northlands School -un colegio mixto y bilingüe- le pidieron un requisito que a Evangelina le resultó insólito y por eso es que realizó un furioso descargo en su cuenta de Instagram para poner al tanto a todos sus seguidores de esta situación.

“¿Es normal que para registrar a un niño en la escuela como uno de los principales requisitos te pidan FOTO DE LA FAMILIA? ¡Me parece terrible! Eso no es un claro ejemplo de RACISMO?”, escribió Anderson con textuales mayúsculas en la primera de una serie de tres Instagram Stories que le tomó narrar esta situación.

Evangelina Anderson expuso una situación desagradable que vivió al intentar inscribir a sus hijos en un colegio exclusivo (Fotos: Instagram)

En la siguiente publicación, Anderson realizó una captura de pantalla del mail que recibió de parte de la escuela en donde se leía, en inglés, un listado de cuestiones a enviar para iniciar la admisión. Entre los requisitos, uno de ellos era enviar una foto de la familia. Otro de ellos era la solicitud de un reporte del colegio anterior al que asistieron sus hijos, además de dos cartas de recomendación firmadas por familias que ya formen parte de la institución.

“En todos los colegios que tuve la posibilidad de llevar a mis hijos a lo largo de estos años, jamás vi una cosa así”, escribió Eva sobre esta captura. Y además le preguntó a sus seguidores si en Argentina es normal que pidan esto.

Tras recibir múltiples respuestas de parte de sus seguidores en donde opinaron al respecto, la mujer de Demichelis hizo capturas que iban en su misma línea de pensamiento. “Ya sabés a dónde no tenés que llevarlos. Nefasto”, escribió una seguidora. “Colegios elitistas Eva, igual siempre podés elegir, tranqui”, sumó otra. “Un papelón. No vale la pena una institución así”, agregó otra persona. “Hay que escrachar a esos colegios. A una amiga no le aceptaron el hijo a pesar de tener todos los requisitos socio ambientales y de capacidad económica porque el nene era adoptado. Un espanto”, opinó otra persona.

En tanto, otro usuario de Instagram planteó: “¿Si sus padres fueran gays o si fueras madre soltera entrarían? Es contra los derechos”. “Tal cual”, respondió Eva, quien a su vez anunció: “Chau colegio Northlands”, a la vez en que le bajaba el pulgar.

Evangelina Anderson junto a Martín Demichelis y sus hijos Lola y Bastian (Foto: Instagram)

La vuelta de Evangelina al país también se vio envuelta de una casualidad que le trae a este presente feliz un episodio agridulce del pasado. Es que su hijo Bastian, quien está empezando a dar sus primeros pasos como futbolista, consiguió una prueba en las inferiores de River Plate. El detalle es que en su misma situación está Valentino López, hijo de Maxi López y de... Wanda Nara, quien en algún momento fue archi rival de Anderson.

Los dos tienen 13 años y heredaron de sus padres la pasión y el talento por el fútbol. Sin embargo sus madres estuvieron peleadas mediáticamente durante años: en el comienzo de la relación entre Nara y López, ambas compartieron temporada teatral en Villa Carlos Paz y, en ese contexto, Evangelina sugirió que el futbolista había coqueteado con ella antes de empezar a salir con Wanda. A partir de ese momento, no hubo vez en que no se cruzaran dardos y la tensión se mantuvo alta hasta que cada una partió hacia Europa para acompañar el desarrollo de la carrera de sus maridos.

Desde ese momento, eligieron una tensa calma que solo se vio alterada por algunos chispazos en las redes sociales. Se cruzaron fuertemente cuando Evangelina transitó una crisis con Martín, y de manera más light cuando Anderson cuando fue elegida como por la revista española Sport como acreedora al Balón Rosa, como la mujer más hermosa vinculada al mundo del fútbol. “Muchísimas gracias a toda la gente que me votó. ¡Y gracias por bancar a las mujeres argentinas que son lo más!”, expresó en Twitter. “Me mata la gente que gana un concurso de web y hace tanta ceremonia. Eso sí, cuando los eliminan del Bailando con un 85% a 15%, hay fraude”, contragolpeó Wanda. Ahora, si la suerte de Bastian y Valentino es buena en River, ambas estarán obligadas a cruzarse en el devenir de las carreras de sus respectivos hijos.

