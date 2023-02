Marcelo Corazza fue agredido en la puerta de Gran Hermano 2022: “Parecía un tiro”

Marcelo Corazza

En el 2001 Marcelo Corazza se convirtió en el ganador de la primera edición argentina de Gran Hermano luego de haber sido elegido por el voto popular. Y luego de aquella victoria, comenzó una larga carrera como productor en Telefe, canal en el que se emitió aquella primera vuelta y en donde ahora mismo se está viendo la corriente temporada.

Corazza es quien se encarga de acompañar a los eliminados de la casa hasta el estudio donde está Santiago Del Moro conduciendo las galas. Y el último domingo estuvo al lado de Walter Alfa Santiago tras consumarse su derrota. Hasta ahí, todo normal, pero hubo una diferencia que destacó a esta eliminación de todas las anteriores: en las afueras de los Estudios Pampa, ubicado en la localidad bonaerense de Martínez y donde está montado el mobiliario del reality, se estaba desarrollando una manifestación del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid), quienes reclamaban mejoras salariales.

El griterío, los fuegos artificiales y el repiqueteo de los bombos se coló en la despedida de Alfa de la casa y el sexagenario creyó que se trataba de seguidores de la exdiputada Romina Uhrig, con quien perdió en la placa. “Los perucas... Los peronistas, los peronchos son. El abrazo peronista”, dijo Santiago de manera despectiva y creyendo que se trataba del movimiento político dentro del que la exdiputada realizó su carrera política. Pero no.

Ángel de Brito reveló que Marcelo Corazza fue agredido durante la manifestación realizada en las afuera de la casa de Gran Hermano 2022

Al salir junto a Alfa, el productor recibió un impacto en la espalda, según informó Ángel de Brito en sus redes sociales. “Marcelo Corazza herido por un petardo en la manifestación a la salida de Gran Hermano”, contó el conductor de LAM (América).

“Fue solo un susto, estoy bien. Me cayó algo del cielo y me pegó muy fuerte. Fue como un piedrazo, pero caliente. Me pegó en la espalda y el hombro... Y aturdió bastante, fue un lindo susto”, le contó Marcelo a Teleshow. “No me lastimó, pero en el momento dolía mucho, sumado a los nervios y el susto. Parecía un tiro, pero no lastimó... Solo me quedó una marca”, agregó sobre el incidente.

“La verdad que nos preocupamos bastante. Pero se resolvió bien: Alfa pudo ver a su familia, que era lo más importante”, contó Corazza. Asimismo, dio sus impresiones acerca de cómo lo notó a Alfa en los pocos minutos que compartió tras su salida. “Hablamos, pero poco. Le contamos la situación, le mostramos los papeles que tiraban y entendió enseguida lo que pasaba. Estaba triste”, resumió.

La manifestación impidió que Alfa llegara al estudio donde lo esperaban sus familiares y el conductor del ciclo y la emisión del domingo finalizó de manera repentina. “Hay una manifestación afuera de la casa, por eso Alfa no puede llegar al estudio. Veremos mañana si lo podemos recibir. Son causas de fuerza mayor”, contó Del Moro y finalizó el show sin la presencia del flamante eliminado.

Gran Hermano 2022: así fue la salida de Alfa

Después de que Julieta Poggio salvara a Camila Lattanzio de la placa y de que Lucila La Tora Villar haya sido la menos votada por el público, Alfa se enfrentó en un reñido mano a mano definitorio con Uhrig, con quien supo trabar una amistad en la casa aunque sobre el final el vínculo entre ellos se fue deteriorando. Así las cosas, un 52,83% de los votos fueron para él y quedó fuera del juego.

“Beso a todos. No quiero ninguna canción. Todos son uno contra seis, nadie puede cobijar a nadie”, dijo Alfa a modo de consejo a los demás participantes de GH y de cara a la final que se avecina. Dio media vuelta y puso a rodar su valija para encarar la salida. Y mientras se retiraba de la casa con amargura, se iba envuelto por la música de la manifestación que explotaba afuera.

