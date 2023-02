Fede Bal se aferra al trabajo en medio del escándalo: “Mi viejo decía que el teatro cura”

Fede Bal se aferra al trabajo en medio del escándalo (Instagram)

No es casual que Fede Bal haya decidido recordar las palabras de su padre, Santiago Bal, en este momento de su vida. El protagonista de Kinky Boots se encuentra en medio de un escándalo a raíz de su separación de Sofía Aldrey y las numerosas infidelidades de su parte, que salieron a la luz luego de que la joven marplatense encontrara sus mensajes con otras mujeres en Instagram. De la misma manera, en el verano del 2011 el recordado capocómico había quedado en el foco de la tormenta cuando su por entonces pareja, Carmen Barbieri, había descubierto los mails que intercambiaba con la bailarina Ayelén Paleo y terminó confirmando un engaño que ilustró todas las tapas de las revistas de la época.

La palabra de Estefi Berardi luego de la aparición de los supuestos chats con Fede Bal: “Él tiene que dar explicaciones, no yo” La panelista sostiene que la conversación no es verdadera y que Sofía Aldrey “está actuando desde el dolor” VER NOTA

El martes pasado, se conoció la noticia de la ruptura del actor gracias a una primicia dada por Marcela Tauro en Intrusos. Y, horas más tarde, Yanina Latorre dio a conocer los nombres de algunas de las mujeres con las que Bal le habría sido infiel a Aldrey. Entre otras, quedaron involucradas algunas famosas como Claudia Albertario y Estefanía Berardi, cuyos supuestos chats con Fede no tardaron en salir a la luz. La nueva participante de The Challenge reconoció el affaire. La panelista de Mañanísima, en tanto, negó cualquier encuentro íntimo y decidió demandar a quienes dieron a conocer esa conversación. Pero Fede se mantuvo en silencio y no dio la cara ni para confirmar ni para desmentir ninguno de los romances que se le adjudicaron.

Sin embargo, este domingo, el actor decidió publicar un video en el que se veía el backstage de su transformación en Lola, el personaje que encarna en el musical que se está presentando en el teatro Luxor de Villa Carlos Paz. E incluyó en el mismo algunas fotos de sus padres, de quienes heredó su pasión por las tablas y cuyas imágenes lo acompañan cada día en su camarín.

Fede Bal a sus doce años, en el teatro junto a Carmen Barbieri y Santiago Bal

“Nunca me subí a un escenario por la plata, por suerte siempre pude hacerlo para jugar, para sanar, para transformarme. Quedan solo 11 funciones de esta obra hermosa. Conocí gente increíble, quienes me enseñaron tantas cosas! Con @kinkyargentina rompí tabúes y se me abrió un camino enorme. Mi viejo decía que el teatro cura, sana, porque tus problemas personales por lo menos durante algunas horas desaparecen, quedan afuera. Y aparecen otros conflictos, otro universo: el de Lola. ¡Gracias a todos los que se acercan cada noche, sus aplausos y sus risas son mi motor siempre!”, escribió Fede junto al posteo.

​Nazarena Vélez le respondió a Carmen Barbieri​ luego de que se revelaran los polémicos chats de Fede Bal Las infidelidades que el hijo de Santiago habría cometido durante su relación con Sofía Aldrey reeditaron una vieja disputa entre su madre y la de Barbie Vélez VER NOTA

Por su parte, en las últimas horas Sofía colgó una publicación en su feed de Instagram después de más de dos meses. Es apenas una imagen en las playas de Uruguay, ni más ni menos que eso, pero con un gesto contundente. Allí se la ve con una malla enteriza de color celeste, lentes oscuros y una sonrisa a pesar de los días tormentosos por los que atraviesa. Y en las palabras de sus seguidores recoge el ánimo y el apoyo para que todo sea más llevadero.

Fede Bal y Sofía Aldrey

Desde sus historias, en los días previos la joven marplantense había compartido un texto titulado Venganza, firmado por la psicóloga Patricia Faur. “No se trata solo de la infidelidad, se trata de la humillación, no se trata de una herida narcisista, se trata de la traición, no se trata solo de la mentira, se trata de la negación de la evidencia. Y necesitás sacarte la careta porque lo insoportable es que sigan pensando que sos muy sensible, que sos vulnerable, que sos una mujer despechada, que estas cosas pasan. No, estas cosas pasan cuando estás con manipuladoras, narcisistas y psicópatas que te confunden y hasta te convencen de que si te engañaron de todas las maneras posibles y en tus narices fue por tu culpa. Porque no lo atendiste porque no tenías ganas de tener sexo, porque el embarazo te dejó unos kilos de más, o porque alguna vez hablaron de abrir la pareja o porque en realidad te engañó en los 15 minutos que estuvieron separados”, comienza diciendo.

Qué dijo Carmen Barbieri de la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey Después de tres años de relación, la joven habría descubierto una serie de infidelidades del actor y se menciona a Claudia Albertario como tercera en discordia VER NOTA

Luego sigue: “Y hacés cálculos, buscás fechas, te convertís en hacker y querés que el mundo se entere de que no sos una tonta y de que él no es tan canchero. Y tu furia se transforma en un hit que canta el mundo o en un celular partido o en ropa tirada por la ventana. Tu mejor venganza es no estar con esa persona, es aprender que los narcisistas no pueden amar a nadie, y que por mucho que lo intenten no van a cambiar. Y con el tiempo verán que le subiste el precio y que la valiosa eras vos. No estás loca, solo furiosa porque alguien abusó de tu buen amor. Y aquí la moraleja: no se trata de lo que diste, se trata de a quién se lo diste. Que nadie se lleve tu deseo de amar y de confiar, pero para eso, primero, vas a tener que confiar en vos”.

Seguir leyendo: