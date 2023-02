Gran Hermano 2022: la promesa de Alfa a Camila si consigue llegar a la final

La promesa de Alfa para Camila si llega a la final (Video: Gran Hermano)

Después de que se consolidara una nueva placa de nominados en Gran Hermano 2022 (Telefe) con el controversial salvataje de Julieta Poggio a Camila Lattanzio, Walter Alfa Santiago quedó entre los posibles candidatos que puede votar el público el próximo domingo para decidir la siguiente eliminación de la casa.

La revelación de Nacho en Gran Hermano 2022 que despertó una fuerte crítica de La Tora: “Por eso tenés olor” El participante confesó que desde octubre del año pasado, cuando ingresó a la casa, no realiza una habitual práctica de limpieza en una prenda VER NOTA

El sexagenario quedó bajo la mira de muchos televidentes que siguen el reality show conducido por Santiago Del Moro luego de su fuerte pelea con Romina Uhrig, con quien hasta ese momento mantenía una buena sintonía. Es por eso que el fanático de los automóviles siente que dentro de la casa también lo desprecian y cree que será el próximo eliminado del juego.

Sin embargo, todavía mantiene la esperanza de superar la placa y, en caso de que esto ocurra, le prometió algo a Camila. “Si gano el premio voy a compartilo con vos. Yo hago lo que quiero. Vas a ver. La gente ve todo, como la hipocresía. La gente ve cuando se caen las caretas”, le dijo Alfa a Lattanzio. Pese a esto, en las redes sociales -en donde recuerdan cada detalle de cómo se vienen dando las cosas en la casa-, trajeron a la memoria el día en que Santiago le hizo un juramento similar a Thiago Medina.

Alfa le prometió a Camila que compartiría con ella su premio en caso de ganar Gran Hermano 2022

En la misma línea, las numerosas encuestas que se están realizando en las redes -algo así como un boca de urna previo al escrutinio oficial- lo dan como perdedor a Alfa, pudiendo llegar a convertirse en el decimoquinto participante en abandonar la casa.

El tenso acercamiento de Alfa que incomodó a Romina en Gran Hermano 2022: “Abrazame, mirame” Luego de una fuerte pelea que los dejó varios días sin hablar, el participante intentó recomponer su relación, pero ella se negó VER NOTA

Tras una gala de nominación de Gran Hermano en que Alfa, Camila, Romina y Lucila se encontraban en placa, el pasado jueves la líder de la semana era Julieta y debía salvar a uno de ellos, en un momento en que la competencia entra en su definición y cualquier decisión repercute casi directamente con el pase a la final. Así las cosas, Santiago del Moro le pidió que confirme cómo quedaría armado el cuadro para este domingo.

“Me tomó bastante tomar esta decisión porque no la tomé por afinidad ni por feeling ni por corazón. La tomé por una estrategia, un juego de una placa que yo tengo en mente y confío en que el resultado va a ser el que creo y que esta jugada me haya salido bien y obviamente tengo mis motivos. A la que voy a salvar es a Camila”, anunció Poggio y dejó a la cara en shock.

Gran Hermano: Julieta explicó por qué salvó a Camila

Tras ello, y aún sin entender mucho, Julieta explicó a Nacho y a Daniela su decisión: “El que se quiera ofender, que se ofenda, yo no me arrepiento de la decisión que tomé”, afirmó, y luego continuó detallando que le molestaron las caras de algunos de sus compañeros, aunque según ella es todo parte de una estrategia. “Me arriesgué y no me arrepiento, porque si no se podía haber ido Camila, acá se tiene que ir Alfa de esta placa. Se van a sumar los votos, la gente de Romi no la va a votar a Lu, y la gente de Lu no la va a votar a Romi”, enfatizó.

“¿Te vas de Gran Hermano?”: la pregunta que sorprendió a Santiago Del Moro y lo obligó a sincerarse Ante un juego mano a mano con sus seguidores por Instagram, el conductor recibió una inquietud que lo descolocó VER NOTA

“Y eso tenía que pasar esta semana, porque la semana que viene ya se enfría todo. Obviamente que me duele dejar a Romi y a Lu en placa, pero yo sé que no me arrepiento de esta jugada”, aseguró, dando a entender que los cuestionamientos a Alfa por parte de los demás participantes ya también traspasan la pantalla y notan una debilidad respecto de los votos sumados de las otras dos nominadas.

Seguir leyendo: