Revelaron presuntos chats eróticos entre Fede Bal y Estefi Berardi: “Después borremos esta conversación”

Fede Bal y Estefi Berardi

Al confirmarse su separación de Sofía Aldrey, comenzaron a filtrarse distintos chats que Fede Bal había mantenido con distintas mujeres y en los que se revelan presuntas infidelidades. Según la información que dio Yanina Latorre en LAM (América), la joven marplatense descubrió estas conversaciones y alguna de ellas salieron a la luz, como las que tuvo con Claudia Albertario -quien emitió un comunicado confirmándolo- y con la modelo paraguaya Anahí Sánchez, quien ante el escándalo puso en modo privado su cuenta de Instagram.

La angustia de Carmen Barbieri: “Me la paso llorando, me duele que Fede no pueda ser fiel” La conductora habló en su programa de la escandalosa separación de su hijo y Sofía Aldrey VER NOTA

Este viernes a la tarde en Intrusos (América), revelaron las conversaciones que el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal habría mantenido con Estefi Berardi, quien hasta el momento negó haber tenido relaciones sexuales con Fede, puso en duda la veracidad de los chats e incluso instruyó a sus abogados Fernando Burlando y Martín Leguizamón a que inicien “acciones penales y civiles por daños y perjuicios que por derecho correspondan”.

Los chats eróticos entre Fede Bal y Estefi Berardi

“Acá se revelan los encuentros que habrían tenido Fede y Estefi, en el que hablan en distintas situaciones. Lo que vamos a ver es lo que ellos chatearon el último fin de semana. Pero las conversaciones venían de unos meses más”, comenzó diciendo la periodista Maite Peñoñori para darle contexto a los chats.

Fede Bal rompió el silencio tras su separación y los escandalosos chats con sus supuestas amantes El actor se refirió por primera vez al conflicto con su exnovia, Sofía Aldrey, en medio de una polémica que involucra a varias famosas VER NOTA

“Empieza con Fede arriba que le dice: ‘Nah, cero miedo. ¿Nos duchamos juntos y dormís conmigo?’”, comienza leyendo Peñoñori un mensaje que Bal le envió a Berardi a través de Instagram. En esta plataforma es que se dio toda la conversación. “Estefi le dice: ‘Dormir es un montón por si nos ven. Pero subo un rato. ¿No hay nadie ahí dando vueltas?’”, prosiguió la panelista.

A partir de este momento, la lectura de los chats quedó a cargo de Héctor Rossi, locutor del programa que conduce Florencia de la V. Y reprodujo todo el diálogo que aparece a continuación:

Estefi Berardi y Sofía Aldrey discutieron por Fede Bal: “Cuando me engañaron fui a terapia, no rompí todo” Después del escándalo mediático por las infidelidades del actor, las dos mujeres intercambiaron fuertes mensajes en LAM VER NOTA

Fede: —Estoy ordenando todo

Estefanía: —Jajaja yo clavé pijama. ¿Qué ordenás?

Fede: —Amo pijama. Que todos duerman con puertas cerradas.

Estefanía: —¿Podés dejar abierta la puerta del pasillo? Así no se escucha que hay alguien. Creo que voy a subri en patas. Estoy en todo.

Fede: —Esto me hace muy bien. Me siento un nene de 16. Cog... los papás en la casa.

Estefanía: —Sí, jajajaa. Después borramos esta conversación por las dudas.

Fede: —Sí, obvio. Te voy a morder tanto la boca. No te imaginás creo.

Estefanía: —Jajaja me encanta. Bueno, ¿voy? Tu mamá está despierta.

Fede: —Acá todos cerraron sus cuartos.

Estefanía: —Subo. Cualquier cosa fui a buscar agua.

Más chats eróticos entre Fede Bal y Estefi Berardi

En este punto, el locutor interrumpió la lectura porque ahí terminó parte de la conversación. “Después él le responde a una historia y sigue Estefi hablándole a él. Acá estaría hablando de un segundo encuentro. Hubo un primer encuentro en una casa, el segundo en un hotel y otro que ahora van a ver”, explicó Peñoñori y volvió a cederle la lectura a Rossi, quien leyó todo el diálogo que se reproduce a continuación:

Estefanía: —¿Sabés qué? Hoy cuando me desperté no me podía sacar la imagen nuestra en el espejo del hotel (emoji con corazones).

Fede: —Es que en un momento te agarré del pelito y tu cara de placer, Estefi... Me la quiero tatuar en el pecho.

Estefanía: —Jajaj, ¿viste? ¿Al final viajás?

Fede: —Mañana al final, hoy me quedo, estoy cansado, y tengo que encarar todo este desarme de las ropas y las cosas de mi ex. Te la regalo.

Estefanía: —Uy, qué quilombo, suerte con eso. Tus fans me escriben y me dicen que borraste fotos. Están en todo, me dan risa.

Fede: —¿Que borré fotos? No borré ninguna.

Estefanía: —Ahh, flashearon entonces.

Fede: —Archivé algunas de la obra pero no borré ninguna. Y tampoco subí casi nunca fotos con Sofi.

Estefanía: —Claro, tenés razón.

Fede: —¿Me contás de vos? ¿Por qué no puedo parar de pensar en cómo me cog... en el auto?

Estefanía: —Jaja fue hermoso. Yo sabía que iba a pasar eso, ¿sabías?

Fede: ¿Qué cosa?

"Después borremos esta conversación", le habría dicho Estefi Berardi a Fede Bal (Captura TV)

Estefanía: —Tuvimos tanta piel la primera vez que me imaginé que íbamos a cog... al costado de la ruta porque la primera vez no podíamos parar.

Fede: —No puede ser todo tan porno con vos. Es de otro planeta. Necesito comerte la conc... toda la noche.

Estefanía: —Quiero. Si mañana venís, avisame y vemos si podemos.

Fede: —Me encantaría.

Estefanía: —A mí también.

Fede: —¿Y me das besos?

Estefanía: —Todos los que quieras. Vení a casa a la noche si podés zafar y no estás cansado, porque es re cansador manejar.

Fede: —Y voy a necesitar masajes, creo.

Estefanía: —Si no te gustan, me dijiste.

Fede: —Si me hacés vos, todo me gusta. ¿Tienen final feliz?

Estefanía: —Jajaja. ¿Solo aceptás si es con final feliz? Igual es obvio que no me aguantaría...

Fede: —Es que me das un beso y me calentás zarpado. Imaginate si te me subís y me hacés masajes...

Estefanía: —A mí lo que más me calienta es cuando al principio me das picos y me rozás los labios. Eso solo ya es como fffffff (emoji de fuego).

"Hoy cuando me desperté no me podía sacar la imagen nuestra en el espejo del hotel", le habría dicho Estefi Berardi a Fede Bal por chat

Fede: —¿Por qué no podemos dejar de acordarnos y hablar de esto?

Estefanía: —Jajajajja. Porque nos re gustó. Ninguno se imaginó que íbamos a pasarla así. Igual podemos charlar de otras cosas, también.

Fede: —Mirá, creo que ya no. O sí. Pero esto es mil veces más divertido.

Estefanía: —Yo pensé que querías cambiar de tema. Recién le conté a mi mejor amiga lo divertido que fue. No habla ella, es cero TV.

Fede: —Bueno, me quedo tranqui entonces. Yo le conté a mamá recién. Terminamos de almorzar y le conté un poquito. Ya se fue en remis al aeropuerto.

Estefanía: —Jajajaja. No te creo. Mi amiga no sabe quién sos. No tiene ni televisión. Es kinesióloga.

Fede: —Le conté en serio. No pude ocultarle semejante acontecimiento.

Estefanía: —Mandame un audio y contame qué le dijiste. ¿Y qué te dijo ella?

Fede: —Jajajaja. “Cómo chilla ella”. No le dije nada. No soy así. Obvio que es una tumba, pero me dio cosita contarle. Trabajan juntas... Es todo un montón.

Fede: —Qué bien todo (Comentando una foto que ella publicó en sus Instagram Stories).

Estefanía: —Quiero que vengas.

Fede: —Quiero.

Seguir leyendo: