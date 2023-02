La angustia de Carmen Barbieri: “Me la paso llorando, me duele que Fede no pueda ser fiel”

Carmen Barbieri habló sobre su hijo: "Me duele que Fede no pueda ser fiel" (Video: "Mañanísima", Ciudad Magazine)

“Me la paso llorando. No la estoy pasando bien”, se sinceró Carmen Barbieri este viernes en su programa de televisión al hacer referencia al escándalo en que quedó envuelto su hijo Fede Bal luego de que se filtraran supuestos chats con otras mujeres, motivo por el que se separó de Sofía Aldrey después de tres años de pareja.

Se conocen desde chicos, estaban juntos desde diciembre de 2019, en marzo 2021 tuvieron una fuerte crisis que lograron superar y en agosto de ese mismo año se dieron una nueva oportunidad. Hasta que, según la información que trascendió y que brindó Yanina Latorre, Sofía descubrió las conversaciones en las que el actor admitía infidelidades. Hasta el momento salieron a la luz chats con Claudia Albertario -quien emitió un comunicado, Estefi Berardi -quien desmiente los mensajes- y la modelo paraguaya Anahí Sánchez.

Carmen se tomó unos minutos para hablar al respecto. “Amo trabajar, es importante trabajar. Me hace tan bien venir acá”, dijo y agradeció a las autoridades la oportunidad que le dieron al convocarla para estar al frente de Mañanísima, por Ciudad Magazine. “Hace un par de días lloro porque estoy triste”, continuó y aseguró que enfrentó a su hijo cuando se enteró lo que había sucedido. “Yo la quiero mucho a Sofía y me duele mucho el momento que está pasando. También me duele por Fede, que no pueda entablar una relación y ser fiel. Tiene que parar, que estar solo un tiempo, crecer un poco más”, consideró la conductora.

Y reveló que estos días está en permanente comunicación con su hijo, que charlan hasta altas horas de la madrugada. “Le dije de todo -detalló- Me contesta que es su vida, y tiene razón, pero yo eduqué a un hombre que respetase a las mujeres. Él es respetuoso, pero tiene un problema: es infiel. Y si sos infiel, tenés que parar un tiempo, estar solo y ver cómo siguen las cosas”.

Por su parte, se mostró enojada con un psicólogo que la cuestionó al decirle que debía dejar de hablarle al actor por lo que había sucedido. “Mi hijo casi se muere dos veces. ¿Cómo voy a dejar de hablarle?”, enfatizó haciendo referencia a la lucha que Fede tuvo contra el cáncer de colon (fue diagnosticado en 2020 e hizo tratamiento durante siete meses) y al accidente en parapente que tuvo en Brasil el año pasado.

Carmen Barbieri dolida por la separación de Fede Bal: "Hace muchos días que lloro sin parar" (Video: "Mañanísima", Ciudad Magazine)

También contó que las conversaciones que mantiene con su hijo “no terminan bien”, y que el actor le “pide tiempo”. Por su parte, explicó que eligió no comunicarse con Sofía Aldrey, pese a que la quiere mucho por el vínculo que formaron durante el tiempo que fueron familia, porque -sostiene Carmen- es ella quien filtra información a la prensa. “No quiero estar en boca de todos y que cuente lo que yo le pueda llegar a decir. Por eso no la llamé. Estoy muy triste por ella y por esta relación. Y terminé muy desilusionada. No le voy a mandar nada porque he perdido la confianza”.

“¿Qué culpa tengo yo de ser la madre? No lo estoy defendiendo. No tengo por qué defenderlo. Él se defiende solo. Quiero decir lo que me pasa a mí. Fede se va a enojar, no me importa. Estoy muy triste con este tema”, agregó la conductora y luego explicó que habla del tema públicamente porque está al frente de un programa de actualidad, y además también se vio involucrada su panelista Estefi Berardi, con la aparición de supuestos chats con el actor. Ella los desmiente y sostiene que son truchos. “También estoy triste por vos”, le dijo a la periodista. En tanto, lamentó el modo en que terminó la relación de su hijo y su ahora exnuera: “Estaba todo bien y de golpe se desmonora todo”. Y enfatizó en que no le gustó que al actor lo hayan calificado de “tóxico”, “que está mal de la cabeza y esas cosas que dicen”.

“Tiene razón Fede. No tengo que opinar, no me meto en su vida privada, pero tengo un programa de actualidad y no puedo dejar de opinar de lo que habla todo el mundo. Estoy muy triste. Tengo días que estoy mejor. Hoy estoy con tristeza, y es normal”, concluyó Carmen Barbieri no sin antes pedirle disculpas púbicas a la familia Aldrey, a la que definió como “encantadora”.

