Mauro Szeta se filmó bailando música electrónica y se convirtió en viral: “Hoy limé”

Mauro Szeta se grabó bailando y se volvió viral (video: TikTok)

En los últimos meses Mauro Szeta viene convirtiéndose en tendencia en Twitter Argentina debido al estilo detallista que le imprime a los hechos policiales que transforma en noticia a la hora de narrarlos en esta red social. Sin embargo, cada tanto cambia de registro y se muestra algo más descontracturado y divertido pese a todo, algo que también se evidencia en sus participaciones en Cortá por Lozano (Telefe)

En ese plan, el periodista se hizo viral luego de compartir un particular video en su cuenta de TikTok, en el que se lo ve captado por la cámara en modo selfie mientras bailaba de manera algo aparatosa y desarticulada al ritmo de la canción “Pump up the Jam” (de Technotronic), cantada por él mismo y en falsete.

"Hoy limé", definió Mauro Szeta el hecho de haber bailado frente a cámara

“Hoy limé”, definió el periodista de policiales al hecho de haber bailado frente a cámara sin ningún tipo de pruritos ni limitaciones. Sin embargo, las reacciones no tardaron en llegar en forma de comentarios y fueron de lo más variado. “Mauro Szeta a la noche después de mandarse 1000 tweets al día de crímenes, abusos y más“, le escribió un seguidor.

“Mauro Z después de tuitear como 2 hombres vestidos de los Backyardigans secuestraron a 3 nenes y mataron a una maestra con una tijera en un jardín de infantes”, puso otro. “Yo ahora viéndolo en la tele todo serio”, escribió una chica junto con emojis risueños, marcando los contrastres que maneja el hermano del filósofo Darío Sztajnszrajber en los medios de comunicación.

Mauro Szeta

“Ser periodista de policiales se traslada muchas veces a mi salud inevitablemente. Toda esa tensión de contar lo oscuro, que no es lo mismo que vivirlo. Me atraviesa, me duele escuchar una historia de una mujer que le mataron un hijo, me liquida, no puedo dormir, termino reventado muchas veces a pesar de que lo hago hace 30 años exactos, pero no dejo de decir: ‘No me tocó a mí, le tocó a esa persona’”, dijo Szeta en una entrevista con Infobae acerca de su oficio.

“Me agarra mucha gente y me dice: ‘Loco, ¿pero no te gustaría aflojar un día?’ Es cierto que tenés que tener un cuero particular para vivir de esta manera. Me atrae. Me genera la misma adrenalina, la misma intensidad el caso de ayer que el de hace 10 años. Me parece que tiene el mismo nivel de tensión y de interés y de compromiso un caso que pasa en los sectores medios altos o un caso que pasa en la marginalidad, para mí todas son historias contables. Y el placer de poder ayudar a la gente. A veces no doy abasto, me escriben mucho. Hay una demanda enorme de pedido de justicia, de reclamo, de ayuda. Hay injusticias que no se visibilizan, gente que escribe desde la cárcel y me dice que está detenida ilegalmente, y no llego a determinar si es cierto o si no es cierto, y me pasa por arriba. Por ahí en 10 años me escribe el mismo tipo y me dice: me liberaron, no me diste bola nunca, me pasó. Sentís una carga constante de tener que resolver o ayudar a resolver”, agregó al respecto.

“Hay antídotos para que estas noticias no me afecten. Yo visito a mi nieto. Compartir en familia. Tratar de tener mi rato para comer mi asadito el fin de semana. Ir a la cancha a ver a Estudiantes de La Plata es un gran antídoto, incluso cuando perdemos”, cerróel periodista.

