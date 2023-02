La indignación de Nacho con Julieta de Gran Hermano 2022: "No podés ser tan sucia" (Foto: Captura Pluto TV)

A pocas semanas de la gran final de Gran Hermano 2022, los participantes del ciclo de Telefe están cada día más impacientes. Así, empezaron a salir a la luz cuestiones de convivencia que hace un tiempo pasaban más desapercibidas.

Gran Hermano 2022: la polémica actitud de Alfa con Nacho que causó rechazo en la casa Durante un juego en el jardín, Walter Santiago fue cuestionado por sus compañeros y podría correr riesgo de expulsión VER NOTA

Con la eliminación de Ariel Ansaldo el último domingo, uno de los últimos jugadores en entrar por medio del repechaje, quedaron en carrera: Nacho, Romina, Alfa, Julieta, Lucila, Daniela, Camila y Marcos.

En ese contexto, en donde quedan menos hermanitos para repartir tareas domésticas adentro de la casa, por ejemplo, como cocinar, limpiar y lavar la ropa, en las últimas horas se viralizó un video en el que Nacho le confesó a la Tora adelante de Alfa que no lava sus medias desde octubre, poco después de haber ingresado a la casa más famosa del país. Todo sucedió mientras los tres estaban acomodando ropa y seleccionando lo que había que limpiar. Hasta que de repente la Tora toma una prenda y le reprocha a su pareja dentro de la casa: “No, no podés. Nacho no podés tener medias así”.

La indignación de Nacho con Julieta de Gran Hermano 2022: "No podés ser tan sucia" (Foto: Captura Pluto TV)

De inmediato, el participante contó la razón: “Y, boluda, desde que llegué no las lavo, las puse en el lavarropas apenas entramos y me las chorearon todas”. “Sos un hijo de puta, boludo”, respondió Lucila. Y Alfa se acercó y se sumó al reclamo: “No, sos un hijo de puta. Yo no voy a poner a lavar eso con mi cosas”, le dijo el participante más grande de la casa. Marcos también estaba presente en la habitación, pero no emitió comentario al respecto, se quedó acostado en la cama mirando la situación. “No, no puedo creer. ¿En serio me estás hablando?”, siguió La Tora, anonada ante la revelación que había hecho Nacho, especialmente cuando contó que las habían robado.

La mamá de Julieta de Gran Hermano 2022 la defendió de las acusaciones de maltrato animal: “Amamos a nuestros perros” Patricia Destefani hizo un fuerte descargo en las redes sociales de su hija por las acusaciones que le hicieron de no querer a su perra VER NOTA

Sin embargo, esta no fue la única situación que sorprendió e indignó a los hermanitos en cuanto a la higiene personal. En esta ocasión, fue Julieta quien provocó el enojo de sus compañeros, en especial de Nacho.

En el sector del antebaño, se encontraban frente al espejo Julieta, Daniela y Camila, quien la estaba peinando a la joven de Villa Devoto. Más atrás estaba parado Nacho y sentado en un sillón, al costado, Ariel. En ese momento, Julieta dijo que se iba a maquillar y Camila le preguntó si antes no quería bañarse. “No, no, así estoy bien”, respondió la participante. Sus compañeros, en vista de que según ellos hacía ya varios días que no pasaba por la ducha, le insistieron. “Pero un bañito así, rápido”, le pidió la joven de Ituzaingó. “Pero no, me bañé anoche y no hice nada hoy”, se justificó Disney. Y entonces Nacho explotó: “¡Pero no podés ser tan sucia!”. La hermanita aclaró que le hace mal al pelo si se lo lava todos los días. “¡Al pelo sí, pero al cuerpo no!”, exclamó Nacho enojadísimo.

Gran Hermano 2022: el grito del exterior que desestabilizó a Julieta y la enfrentó con Marcos En la tarde del sábado ocurrió un hecho que hizo que la participante creadora del hashtag buenas vibras se enoje con el salteño VER NOTA

En ese contexto, se generó una pelea entre ellos que la llevó a Julieta a meterlo a Ariel en la conversación. “Pero decime Ariel, vos me viste que me bañé ayer a la noche y hoy no hice nada”. A lo que el parrillero acotó: “Pero ayer después de la pileta, ¿hubo duchazo o solo pileta?”

Sin embargo, Nacho continuó con su acusación hasta que la joven le retrucó: “Bueno ¿y vos que te metiste adentro de la pileta y después no te bañaste?”. Así continuaron discutiendo acerca de las duchas personales mientras Julieta se maquillaba frente al espejo.

Seguir leyendo: