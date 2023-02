Después de usar fuego en Turquía, Alejandro Fantino se depiló las orejas y la nariz con cera en Dubai

Después de utilizar fuego, Alejandro Fantino volvió a depilarse las orejas y la nariz con un método poco ortodoxo (Video: Instagram)

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira siguen disfrutando de una romántica luna de miel. Después de haber pasado por Turquía y Egipto, la pareja está viviendo por estos días una estadía de lujo en Dubai. Semanas atrás, el periodista y conductor sorprendió a todos sus seguidores al publicar un video desde una peluquería de Estambul en donde le practicaron un particular método de depilado en sus orejas.

“Me vine a cortar el pelo acá en Estambul. Y le pedí que me saque la pelusa de las orejas”, comenzó contando Fantino en sus Instagram Stories. “Explicame para qué me arriesgo a lo que no conozco. ¡Agarró un encendedor!”, agregó, incrédulo.

A continuación, compartió las imágenes tomadas con la cámara frontal de su celular y se veía cómo el estilista le pasaba la llama de un encendedor por su oreja izquierda. “Ahh, lo que quema... ¡Ufff! ¡Ahhh! Te juro por Dios lo que quema...”, se quejaba Fantino aunque con una sonrisa, como no pudiendo creer a lo que se había sometido. “¡Se prende fuego!”, cerró, todavía risueño. Pero ahora el conductor fue por más y en Dubai volvió a dejar sus orejas y también su nariz en manos de un estilista que le practico otro método poco habitual en estas partes del cuerpo: una depilación con cera.

Alejandro Fantino volvió a depilarse las orejas y la nariz con un método poco ortodoxo (Fotos: Instagram)

A través de una serie de Instagram Stories, Alejandro puso en contexto a sus seguidores y, antes de mostrar las imágenes, explicó por escrito el paso por paso al que fue sometido. “Bueno, les muestro lo que me pasó de nuevo. Esta vez en Dubai. Ando con poca suerte... Orejas toma 2″, comenzó escribiendo el ex Animales Sueltos (América). “Sumen esta vez nariz”, agregó risueño.

“Ok, la cosa es que entré a una peluquería cualquiera y le pedí al maestro peluquero que me cortara. El final venía con retoque de algún pelito en las orejas y como esta vez no vi encendedor, como en Estambul, le dije: ‘Metele papá’”, prosiguió con su relato.

“Pensé: este profesional de las barbas y bigotes dubaities va a usar una maquinilla indolora. Bueno... No. Y le agregó nariz. Lo que viene ahora es posta posta”, introdujo antes de dar paso a las imágenes a través de un video en el que se lo ve sentado en una silla de barbero y con un delantal blanco puesto.

“Esto es en Dubai”, es lo primero que dice mientras el estilista le aplica cera caliente en su oreja izquierda. “Ayyy, pero cómo va a tirar eso”, anticipa el conductor mientras lo preparan para el acicalamiento. “Uyyy, preparate. ¡Preparate, eh!”, dijo mientras hacía un primer plano sobre su oreja toda encerada.

Alejandro Fantino se depiló las orejas y nariz con cera en una peluquería de Dubai (Fotos: Instagram)

“Las costumbres de las ciudades uno debe probarlas en todo sentido: comidas, religiones, extracción de vellos...”, decía Fantino mientras le introducían unos hisopos con cera en los orificios de la nariz. “Le metió y arrancó nomá”, escribió el conductor sobre las imágenes en cuestión, mientras se veía cómo el estilista iba sacando cada uno de los hisopos ante el dolor de Alejandro. “Ufff... Come on!”, lo arengó para que cumpliera su tarea.

“Arrancá, papá, dale que no duele!!!”, escribió en el video siguiente, donde el peluquero terminaba de remover los restos que quedaban en las orejas y se disponía a retirar los de la nariz. “Ready? (¿Listo?)”, le preguntó y después de que Fantino contestara de manera afirmativa, se los arrancó.

“Creo que prefiero el encendedor del peluquero de Turquía. ¿Y ustedes?”, cerró Fantino en la última story y luego abrió una encuesta para que opinen sus seguidores, si preferían cera o fuego.

