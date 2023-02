Eduardo Constantini y su esposa, Elina Fernández, estarían esperando trillizos

Afirman que Elina Fernández y Eduardo Constantini estarían esperando trillizos (Intrusos. América)

Las versiones empezaron a correr hace unas semanas, con posteos en redes sociales y versiones periodísticas que afirmaban que se agrandaba la familia de Eduardo Constantini y Elina Fernández. El empresario y la modelo se casaron en febrero de 2020 y lo que durante mucho tiempo parecía circular por el carril de los deseos, todo parece indicar que finalmente se concretó.

Semanas atrás, en el típico posteo de fin de año, Elina había despertado los rumores de un posible embarazo. En una foto que lo muestra junto a su esposo, la modelo acompañó el deseo de feliz año con una larga lista de emojies. Y entre estrellas, corazones y arcoíris sobresalían dos bebés, un dato potenciado por la imagen que la mostraba de perfil luciendo una incipiente pancita.

Los internatutas tomaron cuenta del asunto y felicitaron a la pareja, que hasta el momento no se manifestó de manera oficial al respecto. Y mientras tanto, las últimas versiones apuntan al famoso dicho “no hay dos sin tres”. Es que según lo que informó Karina Iavícoli en Intrusos, Elina estaría esperando trillizos. “Parece que son tres”, señaló la periodista, y reveló lo que le dijo la madre de la modelo. “Dos sí, y me están por confirmar el tercero”, agregó.

Eduardo Constantini y Elina Fernández en su fiesta de casamiento (Gustavo Gavotti)

Hace poco menos de un año, Elina había recibido en su casa de Nordelta a Infobae, donde reveló su historia de amor con el empresario y enfatizó sus profundos deseos de ser madre. Allí contó que se conocieron un día de lluvia, mientras ella hacía tiempo en la confitería del MALBA a que el temporal amainara y pudiera retornar a su casa. “A los 10 o 15 minutos, Eduardo se sienta en otra mesa. Empezamos a cruzar mirada, mirada, mirada... hasta que yo pido la cuenta y él se acerca a la mesa a hablar conmigo. Así empezó todo”, relató.

A Elina le gustó Eduardo y por eso la invadieron las dudas. “Siempre que estoy muy interesada por alguien, trato de escapar de la situación. Atravesaba un momento muy feliz de mi vida y estaba por irme a trabajar a Europa. Tenía miedo al amor. Estaba muy feliz conmigo y no quería equivocarme”, reconoció a la distancia. En aquella tarde lluviosa, Elina quiso escapar. Le dijo que tenía que irse, inventó una excusa en Puerto Madero. Pero se arrepintió enseguida. “Él me decía que eran solo 20 minutos, pero se hicieron tres horas... y al otro día nos pusimos en pareja. Desde ese día, nunca más nos separamos”, expresó. Y nueve meses después se casaron con una ceremonia íntima en el Alvear Palace.

El posteo de la modelo que despertó las versiones de embarazo

Durante la entrevista íntima, Elina se refirió también a los 44 años que la separan del empresario, y aseguró que ese tema nunca la inquietó. “No podría estar nunca con una persona joven, de mi edad o de mediana edad, porque me gusta la gente grande. Son personas maduras, con experiencia, así que no me imaginaba casándome con alguien de 50 años, porque lo vería muy joven. Mis amigos son grandes. Toda mi vida fui así y Eduardo es perfecto”, sintetizó.

Y fue allí que reveló sus profundos deseos de ser madre. “Es un tema que hablamos desde que nos conocimos. Eduardo fue muy franco y me dijo todo desde un primer momento. Cuando le conté que quería ser madre, me respondió: ‘Pensé que nunca más iba a ser padre, pero deseo serlo con el amor de mi vida’. Ese bebé será el sello de nuestro amor”, afirmó entusiasmada. Al parecer, ese momento está por llegar, y la felicidad podría ser multiplicada.

