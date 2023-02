Soledad Sufrió Un Percance En La Ruta En Mendoza Y Fue Asistida Por Una Maestra

Luego de haberse presentado con su show en el Festival de la Tonada, organizado todo los años en la localidad mendocina de Tunuyán, Soledad Pastorutti emprendió un viaje hacia Tama, La Rioja, para continuar su gira. Sin embargo, el trayecto por sobre la ruta nacional 41 se vio interrumpido luego de un choque en cadena provocado por automóviles y el tránsito se frenó de golpe.

Lo que en principio iba a demandar unas dos horas de demora, se fue dilatando. Y la espera por continuar viaje, parecía transformarse en eterna. “La Sole tuvo un choque en cadena y lamentablemente tuvieron que parar. Tuvieron una familia mendocina muy amorosa que les abrió las puertas de su casa y los recibieron en su living”, contaron en MShow (Ciudad Magazine).

“Dos horas de demora del auxilio que se convirtieron en nueve de espera”, siguieron relatando hasta que entró en juego una vecina de la zona quien decidió acoger a la cantante y a su staff en su hogar, para esperar de una manera más cómoda. “Carmen Fernández, una maestra mendocina, se acercó hacia el colectivo de la gira para ofrecerle su casa para estar en un lugar cómodo y fresco, ya que el intenso calor se había tornado intolerable”, narró Gabriela Sobrado, la conductora del ciclo.

La Sole junto a la maestra que la rescató en la ruta (Captura de televisión)

Luego de esto, la propia docente compartió en sus redes las imágenes de su encuentro con la ex jurado de La Voz Argentina (Telefe) y todo su staff, alrededor de de personas entre los que se encontraban sus músicos, técnicos y también su marido Jeremías Audoglio y su hija Regina.

“Jamás pensé que el destino iba a ser que Soledad terminara en mi casa. Un día soñado sin pensar”, expresó la mujer feliz por haberle dado acogida a la intérprete de “A Don Ata” en su hogar. “Gracias a todo tu equipo de trabajo por tu humildad, sencillez. Un honor haberlos recibid. Gracias, universo por este día”, cerró.

Sole Pastorutti opinó del escándalo entre Shakira y Piqué luego de la polémica canción

Recientemente, Soledad opinó acerca de la polémica entorno a la “Music Session #53″ que Bizarrap grabó junto a Shakira y en la que la cantante colombiana le tiró con munición gruesa a su ex pareja Gerard Piqué y a la actual novia del ex futbolista, Clara Chía Martí. “¿A las mujeres se las critica mucho por la letra de sus canciones cuando se refleja algo de la vida personal?”, le preguntaron en Socios del Espectáculo (El Trece). Y la artista contestó: “Muchas veces, los artistas hacemos canciones que tienen que ver con algo personal. Lo de Biza es una cosa increíble, la verdad es que estoy orgullosa de que sea argentino y lo que genera”.

Además, la oriunda de Santa Fe opinó de su colega: “Shakira es una mina que a mí me encanta. Es una de las pocas latinoamericanas que logró que su música trascienda al mundo”. Y explicó que le parecía bárbaro el trabajo de la colombiana y que cada persona es libre de exponer sus situaciones personales. Pero, aclaró: “De todas maneras, a veces pienso que habiendo una familia detrás, cuando uno ventila demasiado, es complicado también después. Yo creo que igual, a esta altura de vida, Shakira puede hacer lo quiera”.

Durante la charla, Pastorutti señaló que en este momento ya no se debería juzgar si está bien o mal que Shakira haya expuesto su situación sentimental con su ex. “La mina escribió algo que necesitaba decir y me parece bárbaro. Yo siento que a veces uno saca a gritos el dolor”, agregó. Cuando el cronista le consultó si era más barato hacer una canción que ir a terapia, Soledad contestó entre risas: “No, no te creas. Hay mucho trabajo detrás pero capaz que es más rápido”.

