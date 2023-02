Camila de Gran Hermano 2022 contó el trastorno que padecía su papá y cómo afectaba a su familia

Camila de Gran Hermano 2022 contó el trastorno que padecía su papá

En el reality Gran Hermano 2022 (Telefe), Santiago del Moro organizó un juego de roles con los participantes de la casa. En este desafío, cada hermanito estaba disfrazado y debía hablar de lo bueno y lo malo de sus otros compañeros, lo que generó un clima de tensión y molestia. Durante la charla, algunos señalaron que el problema de Camila Lattanzio era querer llevarse bien con todos, con el único objetivo de agradar a todos en la casa.

Julieta Poggio fue una de las que cuestionó a su compañera por tener este comportamiento: “Siento que a veces preferís no hablar las cosas, hacer oídos sordos y no meterte, como para no generar quilombo con uno o con otro, y no quedar mal con nadie. Pero a veces hay cosas que no se pueden evadir, que hay que tirar para un lado o para el otro”.

En el final del juego, Del Moro les preguntó si querían decir algo más sobre el juego y Camila pidió la palabra para explicar por qué reaccionaba de esa manera: “Me gustaría aclarar algo en general. No me gusta meterme en quilombos, no me voy a meter aunque me metan o no me metan. Acá siempre estás en el medio de algo. Y a mi no me gusta el quilombo, no me siento cómoda, me angustia”.

“Si hay un quilombo, prefiero disfrutarlo, prefiero verle el lado positivo. Cualquier discusión mínima a mí me afecta”, señaló la joven participante. Y aprovechó para hacer una aclaración importante: “Yo venía de una ambiente en mi casa, con mi papá que era bipolar. Entonces todo el tiempo estábamos en choque. Nos costó muchísimo lograr la paz, lograr la tranquilidad. Y si yo me meto en el mismo quilombo, vuelvo a lo mismo. Por eso prefiero evitarlo”.

En el juego, Walter Alfa Santiago y Romina Uhrig admiteron que no tienen una buena relación, tras haber tenido un vínculo muy cercano en la casa. En primer lugar, Alfa se refirió a la personalidad de su compañera: “Romina es una compañera con la que compartimos todo. Somos los únicos padres y sabemos lo que es tener un hijo. Ella es madraza y tiene un corazón de oro. Tiene mucha bondad y entrega todo, sin límites. El único defecto es que ella escucha lo que quiere escuchar y no lo que uno le quiere decir. Ella descarga mucho en mí, se enoja conmigo”.

La charla franca entre Alfa y Romina de GH

Romina lo escuchó atentamente hasta que empezó a negar con la cabeza y expuso su postura respecto a su relación: “No descargo en nadie, al contrario me guardo todo sola, lo hablo con el psicólogo. Lamentablemente no estamos bien (con Alfa). Yo me aferré mucho a él a pesar de que somos el agua y el aceite”.

Walter la interrumpió y contestó: “Somos acuarianos y no es fácil. Yo creo que lo vamos a resolver”. Pero, la exdiputada no opinó igual y explicó los motivos: “Al principio a él nadie la hablaba. Llegué a ponerme la casa en contra porque yo siempre le hablé, me encariñé con él. Pero pasaron cosas. Cuando él estuvo mal yo estuve, y cuando yo estuve mal pasó todo lo contrario”.

