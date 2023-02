Zaira Nara festejó en México el primer cumpleaños de su hijo lejos de su papá

Las fotos del cumpleaños de Viggo, el hijo menor de Zaira Nara, en México (Foto: @zaira.nara)

“Cuánto esperamos este momento todos juntos”, escribió Zaira Nara en su cuenta de Instagram junto a postales llenas de gente. Es que la modelo cumplió su sueño de compartir un viaje junto a sus amigas y los hijos de todas ellas. Así las cosas, la delegación desembarcó en las playas paradisíacas de la Riviera Maya y desde entonces, revolucionaron todo. Risas, corridas, mucho sol, arena y un festejo de cumpleaños muy particular.

“Feliz cumple amorcito de mi vida”, escribió la modelo y conductora para arrancar con la jornada de festejos, celebrando el tercer aniversario del nacimiento de Viggo, el hijo que tuvo con Jakob Von Plessen. Se trata del primer cumpleaños del nene desde que la pareja decidió separarse, por lo que debido al viaje lo pasó lejos de su papá. Pero no por eso fue un evento triste ni un día más, sino que Zaira organizó una fiesta en México junto a su hija mayor, Malaika y los hijos de las amigas de la modelo. Y sus cinco millones de seguidores pudieron seguir el minuto a minuto.

El día comenzó en el hotel, con un desayuno bien dulce con waffles con distintos dulces y frutos rojos, y una ensalada de frutas. Ya promediando la tarde, los hermanitos y sus amigos pudieron disfrutar de las piletas con grandes toboganes de agua. Ya secos, se trasladaron todos a la playa para jugar a la pelota. También jugaron con globos y al carnaval. En todas las fotos se lo puede ver sonriente y feliz.

Pero, más allá de pasar un día genial con la gente que estaba cerca suyo, el niño recibió amor desde todas partes del mundo. La primera fue Nora Colossimo, la madre de Zaira y Wanda, quien le dedicó un video un compilado de imágenes. “Felices 3 añitos amor de mi vida. Tan pequeño y con tanta personalidad, sos único y adorable Viggo”.

La tía Wanda también compartió un video desde Estambul, con su sobrino en el que le pregunta: “Feliz vida mi amor. Ahora que soy morocha como tu amada mamita, me da más besos y abrazos. Yo te amo más mi pequeño Viggo”. La reacción del nene fue super tierna, la abrazó y le dio más besos.

Viggo cumplió tres años (Fotos: @zaira.nara)

Los dos grandes ausentes fueron su mejor amiga Paula Cháves y su novio, Facundo Pieres. De la modelo no hubo noticias, al menos públicamente en las redes como acostumbraban a hacer en comentarios de redes sociales. El segundo ausente fue justamente, el motivo de la pelea entre las amigas que comparten incluso, madrinazgos de sus hijos. Si bien la flamante pareja ya se muestra junta, al parecer no hicieron aún la presentación oficial a los hijos.

Después de muchos meses de negar los rumores, finalmente una serie de fotos en las playas de Punta del Este confirmaron lo que era un secreto a voces: Zaira y Facundo son novios. Sin embargo, la modelo y conductora no se arriesga a pensar qué le depara el futuro en esta relación. “En marzo te cuento”, respondió contundente al notero de Socios del espectáculo cuando le consultó si estaba viviendo un romance de verano.

Zaira Nara y Facundo Pieres

Y en ese mismo momento agregó: “Realmente estoy transitando un momento de mi vida de un año muy importante, de un año de muchos cambios y yo soy muy tranquila, voy muy paso a paso, no me gusta tomar decisiones apresuradas y menos que otros la tomen por mí”. Esa afirmación la hizo luego de que los paparazzis la persiguieran durante varios días hasta que le tomaron fotos juntos a Pieres en la playa. “Tengo un radar, estoy en la playa más alejada tomando mates y los veo con esas cámaras que parecen que me van a disparar. Y los veo y somos como amigos, porque son los mismos que veo todos los días. Entiendo más que nadie ese laburo porque es parte de todo esto, pero hay como una sensación de arrebato”, reflexionó al respecto.

