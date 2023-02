Luciana Milessi incursiona en una plataforma para adultos: “En menos de una semana ya estoy en el top 3 mundial”

Luciana Milessi incursiona en OnlyFans (video: Instagram)

Mientras veía pasar las tardes y las noches en su Chaco natal, Luciana Milessi no imaginaba el vuelco que iba a dar su vida aunque soñaba con eso. Encontró un camino posible como una influencer de TikTok que aprovechó la cuarentena de la pandemia para generar contenido y ganar seguidores con el humor como bandera. “Cuando yo grababa mis videos, a la gente le llamaba la atención mi tonada. Me preguntaban de dónde era y les sorprendía que fuera chaqueña. A partir de eso, muchos me preguntaban si en Chaco hay Internet, si hay luz, si hay asfalto... Entonces empecé un juego viral para responder desde el humor y el sarcasmo cómo era mi provincia”, le cuenta Milessi a Teleshow.

La patria chica, entonces, le abrió la ventana grande de una red social que explotó definitivamente en tiempos del encierro y le permitió a gente común, como Luciana, golpear las puertas de la fama. “Siempre fui una chica normal, que tuvo mucha suerte”, se define la joven, quien hoy vive en Buenos Aires porque “mis redes sociales me empezaron a demandar más presencia acá para concretar más situaciones laborales”.

Por estos días cuenta con 25 años, más de dos millones de seguidores entre TikTok, Instagram y Twitter, y estudia Ciencias Económicas: la carrera la había comenzado en la Universidad Nacional del Nordeste (”Es pública y es muy buena”) pero ahora la sigue en una institución privada y de manera virtual. “Al tener una presencia en las redes es un poco incómodo estar en un salón, porque la gente mira”, dice.

Los ojos se posaron en ella a partir de que su contenido comenzó a virar desde el costado humorístico a uno más sexy, con su inconfundible tonada como hilo conductor. Y ahora llevó las cosas a otro nivel al abrirse un perfil en OnlyFans, la célebre plataforma de contenido para adultos, en cuyo staff desembarcaron unas cuantas famosas, a pesar de los prejuicios de parte del público.

“Tiene mala reputación, lo condenan porque se vende contenido erótico y sexual, pero creo que es una plataforma muy copada porque tenés un montón de oportunidades para monetizar tu contenido. Yo lo veía como una posibilidad muy lejana, porque estaba tratando de desprenderme de eso que se volvió viral y de lo sexual, pero después entendí por donde iba. Y la rompimos: en menos de una semana, ya estamos en el top 3 mundial de creadores”, cuenta Luciana entusiasmada.

"No busqué nada de lo que tengo, lo que pasó se dio todo muy de casualidad", dice Luciana Milessi

Cuando se viralizaron sus primeros videos en el sitio de contenido para adultos EloPodcast, la gente googleaba su nombre y se encontraba con una imagen diferente a la que se esperaba. “Me buscaban en Internet y no encontraban a ‘la chica sexy’, sino a la chica normal con un Instagram normal. Mis seguidores estaban esperando esto, la parte sensual que tiene cualquier mujer”, agrega sobre la decisión que tomó hace poco tiempo y ya la ubica entre las más buscadas de la plataforma.

En vistas hacia el futuro, a Luciana le gustaría comenzar una carrera en el mundo del espectáculo más allá de las redes sociales. “Esto lo disfruto un montón y suelo dejar que la vida me sorprenda. No busqué nada de lo que tengo, lo que pasó se dio todo muy de casualidad”, admite. Y con esa fórmula se siente cómoda y deposita todas sus esperanzas: “Entonces espero que me sorprenda. Que sea lo que tenga que ser, pero sí, vamos por el mundo del espectáculo, sin dudas”, cierra.

