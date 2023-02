El Polaco mostró los resultados de hacer actividad física: “¡Entrenando con todo!”

El Polaco realiza un entrenamiento físico

Ezequiel Iván Cwirkaluk, más conocido como el Polaco, sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al mostrar su cuerpo trabajado. Desde hace un tiempo, el cantante de cumbia decidió comenzar a entrenar con un personal trainer para mejorar su estado físico. Como consecuencia, ha logrado ganar masa muscular.

En el gimnasio, el novio de Barby Silenzy se sacó una fotografía junto a su profesor y le agradeció por acompañarlo en su rutina de ejercicios. “Quiero agradecer al @zardelfitness por darme ánimo, acompañarme para estar cada día mejor. ¡Entrenando con todo!”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Además, el popular intérprete admitió que a veces suele darse algún gustito a la hora de comer y tomar bebidas alcohólicas: “¡¡Aunque a veces estén esas hermosas cervezas que tanto quiero y esos asados que no pueden faltar!!”. Sus fanáticas le escribieron mensajes cariñosos y positivos al ver el esfuerzo que ha hecho para lograr estar con un mejor estado de salud.

El Polaco

El año pasado, Ezequiel fue noticia por la enorme repercusión que tuvo un tema que grabó junto a la China Suárez. Ambos grabaron la canción “Ya no quiero verte” en julio pasado, en los estudios Leslie Records. Apenas lo lanzaron se convirtió en un hit en todas las plataformas digitales.

“El tema me lo acercó hace un tiempo un productor amigo, Chester Zeta, y lo seguí trabajando un tiempo hasta encontrar la versión final. Después me puse a buscar una chica para poder hacer el feat y cuando vi que La China empezó a cantar no dudé en escribirle. Siempre me gustó su onda”, contó Cwirkaluk. Además, agregó: “Ella es súper humilde, talentosa y al toque conectamos”.

Ellos también realizaron algunas presentaciones juntos. Primero cantaron en un shopping del centro porteño, en la presentación del árbol gigante de navidad. Luego, el Polaco brindó un show musical en La Trastienda y tuvo como invitada especial a la China. De esta manera, los artistas compartieron el escenario e hicieron vibrar a las personas que disfrutaron de buena música. Entre el público, se encontraba Rusherking, el joven que fue a apoyar a su novia en este momento tan especial.

El año pasado, Suárez incursionó en la música con los temas “Lo que dicen de mí” y “El juego del amor”, junto el artista cordobés Santiago Celli. De esta manera, presentado su carrera como solista, tras el conflicto que tuvo con Wanda Nara y Mauro Icardi-. Luego participó en un videoclip junto a su novio, representando el tema “Perfecta” que el trapero le dedicó y que grabó en colaboración con el líder de Dread Mar I, Mariano Castro.

Desde 2021 el Polaco viene haciendo colaboraciones con otros artistas. Primero lanzó los singles “El Regalo” junto a Natalie Perez, “Dulce princesa” con El Bahiano y “Llora, Llora”. También debutó en la actuación y participó de la tira de Polka 1-5-18 y a principios del 2022 presentó “Pideme la luna”, el clásico de Leo Dan, antesala del disco de estudio. “El Ángel Que Me Guía Desde El Cielo”, su reciente material discográfico, cuenta con sonidos más latinoamericanos. Se trata de 10 canciones que muestran una nueva faceta del artista, que además se dio el gusto de grabar junto a su ídolo máximo Leo Dan en “Ahora”.

