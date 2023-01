Wanda Nara habló de su foto viral en remera y alpargatas: “Mi realidad es esa”

Wanda Nara explicó la foto viral que la muestra de entrecasa

De una manera u otra, Wanda Nara se las ingenia siempre para estar en el ojo de la tormenta. Luego de su viaje relámpago a Dubái, que dio lugar a un sinfín de especulaciones, y cuando crecen los rumores que la vinculan con el futbolista senegalés Keita Baldé, la empresaria volvió a Buenos Aires y estuvo muy activa en sus redes. Primero, respondió preguntas de sus seguidores junto a su hija Francesca. Y luego, hizo referencia a una foto viral que la mostraba con un look casero.

La primera pelea de Andrés Nara y Alicia Barbasola luego de dar un móvil juntos La flamante pareja habló con Intrusos desde Mar del Plata pero discutieron después de la entrevista y fueron captados por las cámaras VER NOTA

En un tono relajado, la mediática explicó en sus historias de Instagram una particularidad que habían notado sus seguidores en una foto viral. Es que Wanda y Francesca anduvieron de compras por Nordelta y fueron fotografiadas muy de entrecasa durante su visita a una librería. Y no fueron pocos los que pusieron en foco la diferencia con las habituales imágenes que la conductora sube a sus redes, siempre producida, maquillada y cuidando al máximo su imagen.

Al otro día, Wanda subió un video a sus historias al ver la repercusión que había tenido la captura de su vida cotidiana. “Tengo la misma remera de ayer con la que me vieron hacer compras en una librería con Francesca. Obvio que voy al supermercado, a la librería, a la farmacia. Soy una mamá como todas”, explicó en un video ante sus más de 15 millones de seguidores.

Mauro Icardi eliminó los posteos que había hecho sobre una supuesta infidelidad de Wanda Nara y explicó el motivo El rosarino había mostrado los mensajes que le envió a la esposa del jugador que le escribió a la empresaria VER NOTA

Y a continuación, hizo una distinción entre sus fotos muy producidas y su vestuario de entrecasa. “Me da risa que digan ‘está en una farmacia’. ¿Quién va a ir por mí? Obvio que cuando salgo no me van a ver como en Instagram. Instagram es mi trabajo y son las fotos que a veces tengo que subir”, afirmó. Y se amparó en algunas experiencias de su pasado para enfatizar esta distinción.

“La realidad mía es esa. Alpargatas, jogging. Si me pongo a pensar me trajo mucho más éxito ese look que producida. En muchas de mis citas con chicos fui al natural, porque garpa mucho”, cerró la empresaria con naturalidad.

Wanda Nara y Francesca con un look casual

Un rato antes, y también en compañía de Francesca, la mediática había respondido algunas preguntas de sus seguidores. Juntas contaron cuáles son sus comidas favoritas, sus películas preferidas y lo que les gusta hacer en familia. Hasta que llegó el temario un poco más comprometido. “Wanda, ¿te gustaría volver a vivir en Argentina?”, preguntó un seguidor, y la mediática respondió sin dudar: “Sí, me gustaría. ¿Y a vos Franchi?”. La nena pensó y finalmente contestó afirmativamente, aunque agregó: “Pero con mi papi”. La siguiente pregunta causó controversia en la mediática. “¿Mamá o papá?”. La hermana de Zaira contestó “Mamá” pero la nena fue más polémica. “Papá”, respondió ante el grito de su madre que le recriminó enseguida: “¿Quéeee?”.

Wanda Nara habló de los rumores que la vinculan con un excompañero de Mauro Icardi La empresaria y su hija Francesca respondieron preguntas de sus seguidores: de las versiones del romance con Keita Baldé a los filosos comentarios de la niña que divirtieron a todos VER NOTA

Finalmente, le preguntaron a Wanda si tenía nuevo novio, justo en medio de los rumores que la vinculan con el futbolista Keita Baldé, excompañero de Mauro Icardi de sus tiempos en el Inter. Aquí, su respuesta fue contundente. “¿Nuevo novio? No, no tengo. Al menos yo no...”, confesó a sus seguidores.

Seguir leyendo: