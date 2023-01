Daniela blanqueó en Gran Hermano el fin de su relación con Thiago: “Elijo estar sola”

Gran Hermano 2022: Daniela contó que terminó su relación con Thiago

Daniela, Agustín, Lucila y última cena. En una semana convulsionada en Gran Hermano 2022, los tres nominados tuvieron la habitual comida a solas previa a la gala de nominación. Un momento para bajar los decibeles, para hacer un balance de los más de cien días en la casa, para abrirse un poco por fuera de las estrategias y compartir un momento diferente.

Los tres nominados tienen algo en común: fueron eliminados por el público y volvieron a la competencia en la instancia del repechaje. Agustín y Daniela fueron los más votados por la gente, mientras que La Tora había quedado en tercer lugar y pudo ingresar debido a la expulsión de Juliana. Con la ventaja de conocer la dinámica del afuera, conocedores de cómo sus actos rebotan en las redes sociales y en los programas de televisión, volvieron al juego hace poco más de un mes, y ahora vuelven a estar en la cuerda floja.

En ese panorama, Daniela hizo referencia a su relación con Thiago, que ya dejó el reality y con quién tuvo unos cuantos idas y vueltas dentro de la casa. Días atrás, el joven de González Catán habló del vínculo entre ambos durante su visita a Biri Biri, en República Zeta. Allí manifestó que cambiaron muchas cosas, aunque él reconoce que espera encontrarla en cuanto salga, ya que “la considero mi novia”, aunque reconoció que “por momentos es intensa”. “Estamos esperando a ver qué pasa, yo no tengo problema en llevarla a mi casa y que conozca a mis hermanos”, explicó.

En la cena con sus compañeros, la oriunda de Moreno pareció tener planes diferentes a juzgar por sus palabras. Después de agradecerle al público la posibilidad de reingresar a la casa -“Le debo a ellos todo, no me voy a olvidar nunca y por eso jugué y fui clara y sincera”-, Daniela empezó a adentrarse en su vínculo con el cartonero.

Uno de los cruces entre Daniela y Thiago en Gran Hermano 2022

“Cuando le tocó irse dije ‘qué cagada’ porque Thiago era un gran sostén dentro de la casa y necesitás a tus pilares acá adentro- Quieras o no siempre a alguien tenés que tener”, analizó. “En ese momento mi pilar era Thiago, o creía yo que era él. Y al no estar más, la casa me dio una oportunidad para descubrirme como mujer”, continuó.

Entendí que también puedo sola, disfruté, y entendí que la relación más larga y más fiel va a ser conmigo misma que nunca la tuve. Siempre estuve con alguien al lado y hoy elijo estar tranquila y sola”, aseguró. Y con estas palabras, parece poner fin a su relación con Thiago, que comenzó los primeros días de la casa, tuvo una distancia cuando ella quedó en placa y él no lo salvó, y tuvo una segunda parte con su vuelta, en lo que nunca quedó claro si no se trataba de un plan de venganza de la joven.

