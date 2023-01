Mauro Icardi estalló al ver publicados sus chats con una modelo: “Estoy para un poquito más que esto”

La furia de Mauro Icardi al ver publicados los chats suyos con una modelo argentina (Foto: Instagram)

En las últimas horas, una cordobesa llamada Rocío Galera dio a conocer los mensajes privados que Mauro Icardi le habría enviado por Instagram. Comentando una de las historias de la joven, que trabaja como psicopedagoga y modelo, el ex de Wanda Nara puso dos emojies: un león y una carita con ojos de corazones. “¿Sos vos? ¿O te manejan las cuentas?”, le preguntó asombrada entonces la muchacha. “Soy yo, a mí nadie me maneja nada”, puso entonces el jugador del Galatasaray de Turquía.

La charla continuó, ya que la joven le escribió: “Me encantaría conocerte. ¿A dónde estás?”. Y el futbolista le respondió con un pedido especial: “Estoy en Estambul y me interesas. Estoy complicado, lo único te pido privacidad”. Sin embargo, la cordobesa no dudó en publicar la conversación que enseguida llegó a los medios. Y, frente a los comentarios de sus seguidores preguntando qué pasó con la “privacidad”, redobló la apuesta diciendo: “Me están llegando muchos mensajes así. La verdad que no me interesa su privacidad porque su vida es pública”.

Por su parte, Icardi se hizo eco de estas publicaciones y aseguró que se trataba de un “fake”. “¡Lo aclaro para que no queden dudas! ¿Con esta también me caso en un rito espiritual? Avisen cualquier cosa. ¡Todo falso! Considero que estoy para un poquito más que esto. Hoy en día cualquiera se hace famoso?”, escribió en una historia que minutos más tarde decidió borrar.

Por su parte, la modelo también cerró su cuenta de Instagram y la puso en modo “privada” luego del aluvión de mensajes que recibió por haber expuesto esta situación.

Todo comenzó el miércoles de esta semana, cuando el periodista español Jordi Martín, en diálogo con Intrusos (América) aseguró que Wanda Nara le había sido infiel a Mauro Icardi con Keita Baldé Diao, quienes habían sido compañeros en el Inter de Milán.

Luego del escándalo mediático que provocó esta noticia, Martin volvió a comunicarse con Florencia de la V y la mesa que conduce para aportar nuevos datos de este romance escandaloso. “Hablé anoche con Wanda Nara una hora al teléfono. Y hoy otra hora”, contó Jordi a la vez en que reveló que la hermana de Zaira le confirmó su relación con Keita.

Luego de asegurar que la información que dio en un comienzo provenía del lado de Simona Guatieri, la expareja del futbolista, el español aseguró: “Te voy a dar un titular: Wanda Nara y Keita son novios”. “¿Qué? No. ¿Y así lo decís? No, por favor, poneme la pava acá. Se me termina el programa y no sé cómo seguir y esperar hasta el lunes. No lo puedo creer. Estoy tan sorpresa como todos ustedes”, dijo la conductora, muy sorprendida por la revelación.

Acerca de la charla que tuvo con la mediática, el periodista español dijo: “Me dice Wanda que Keita le dice que él ya no está con Simona”. “¡Pero si se casaron hace ocho meses! Hasta hace dos días subieron fotos juntos. ¿En qué momento se separaron?”, le preguntó Nancy Duré, panelista del ciclo.

“Esto es lo que le traslada y le cuenta Wanda a Keita. Pero él le dice que no está con Simona y Wanda no está con Mauro. Entonces se fue a Dubai y ya. Icardi se enteró de esta infidelidad mirando Intrusos”, dijo.

Acerca de cómo se contactó con Nara, dijo: “Yo le escribí un mensaje por Instagram y me dice llamame por teléfono. Estuvimos una hora hablando. Me explicó muchas cosas. Ojo con Simona. Ella viene de un entorno en Italia fuerte con mujeres que han estado en fiestas privadas con Cristiano Ronaldo y muchos futbolistas”.

“Me dice que está tranquila y que está viviendo esto con pasión e ilusionada. Que no quería que esto se destapase ni ella ni Keita. Querían mantener esto un poquito en la sombra. Icardi sí sabía esto y él está desesperado para que vuelva. Me dice: ‘Jordi, lo que pasará en el futuro, no lo se. Hoy por hoy no quiero volver con Mauro’”, replicó lo que le habría dicho Wanda.

Para cerrar, Jordi contó como habría comenzado el acercamiento entre el senegalés y la argentina: “Siendo compañero de Icardi le manda mensajitos haciéndole bromas y la invita a la mujer de su compañero a verla. Yo creo que ahí estuvo mal, estando casada”.

